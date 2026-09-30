TIMBIRICHE

Estas uñas son la manicura minimalista que aman las it girls: uñas naturales, brillantes y elegantes que resaltan cualquier outfit
Lo más hot
¿Qué pasa con tu cara, abdomen, senos, brazos y glúteos después de perder más de 20 kilos con Ozempic? La IA nos ayuda a visualizar los posibles cambios.
¿Qué está pasando realmente entre Belmont Cameli y Ella Bright? Esto fue lo que dijeron durante los MTV VMAs 2026
Algunos alimentos pueden estimular naturalmente las hormonas de la saciedad y ayudar a controlar el apetito, como lo hace Ozempic.
¿Acabas de comprometerte? Esta manicura rosa lechosa puede hacer que tu anillo de compromiso destaque todavía más y tus manos luzcan elegantes en fotos.
La ciencia ha encontrado una relación entre los vínculos positivos entre hermanos y el bienestar emocional. Te explicamos por qué tu hermana puede hacerte sentir mejor.
Desde acné hasta cambios hormonales: ¿Qué pasa con tu cuerpo cuando retiras el implante anticonceptivo?
Retirar el implante anticonceptivo puede provocar algunos cambios en tu cuerpo que quizá no esperabas y que pueden sorprenderte.
¿Has sentido últimamente miedo, tristeza, enojo o una sensación de desconexión que no sabes de dónde viene? Podría deberse a que tus chakras necesitan atención.
¿Tus senos se ven más pequeños después de bajar de peso con Ozempic? Te contamos por qué pueden perder volumen y cambiar de forma al adelgazar.
Wellness
- La técnica de respiración que puede cambiar cómo se siente tu cuerpo en solo unos minutos
- ¿Por qué puedes verte mayor después de tomar Ozempic?
- ¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?
- ¿Cuántos kilos tienes que perder para que aparezca el ‘Ozempic face’?
- El lado del Ozempic del que casi nadie habla: qué pasa después de alcanzar tu peso ideal
¿Estás lista para sentir la poderosa energía de la Luna de la Cosecha? Si cumples años cerca del 26 de septiembre, podrás experimentar cambios importantes en tu vida.
La hipótesis del amor: Lili Reinhart y Tom Bateman revelan si se parecen a sus personajes cuando se enamoran
Lili Reinhart y Tom Bateman, protagonistas de La hipótesis del amor, nos revelaron cómo son cuando se enamoran y qué tanto se parecen a sus personajes.
Si amas los anillos y accesorios dorados, el tono de tu manicure puede hacer una gran diferencia. Este color crea el contraste perfecto para que tus manos y tus joyas luzcan mucho más elegantes.
La Luna de la Cosecha iluminará el cielo el próximo 26 de septiembre de 2026, pocos días después del equinoccio de otoño, y así afectará a cada signo del zodiaco.
Este color de uñas puede crear un efecto más delicado y estilizado en tus manos cuando te tomas fotografías. Y combina prácticamente con todo.
¿Y si aquello que intentas ocultar de ti misma fuera precisamente una de las claves para sentirte más segura, auténtica y atractiva?
¿Los hombres pueden sentir el DIU durante el sexo? Te contamos qué puede notar realmente tu pareja durante la penetración y qué pasa con los hilos del DIU.
¿Por qué el sexo puede sentirse increíble con alguien que sabes que no te conviene? La intermitencia, la ansiedad y el alivio emocional podrían explicarlo.
No todo lo que puedes sostener te corresponde, a veces dejar de salvar a los demás también es una forma de cuidarte y elegirte.
Equidad
- ¿Qué significa ser una mujer SINK? Conoce el lado menos glamuroso de esta tendencia popular entre las solteras
- Eclipse lunar del 28 de agosto en Piscis: el cierre definitivo que cambiará tu vida según tu signo
- ¿Te cuesta conectar con los demás? 6 señales de que podrías ser emocionalmente inaccesible
- ¿Dónde deberías vivir según tu signo zodiacal? Descubre el lugar del mundo donde serías feliz
- La extrema delgadez vuelve a Hollywood: ¿estamos ante el regreso de un peligroso ideal de belleza?
Fitness
- El combo ganador: cómo combinar tu entrenamiento con GLP-1 para proteger tus músculos
- Ejercicio y ciclo menstrual: la guía para entrenar según cada fase
- El peligro de tomar Ozempic sin hacer ejercicio: lo que le pasa a la salud de las mujeres
- Por qué las mujeres deberían entrenar fuerza desde los 25 (y lo que pasa en tu cuerpo cuando no lo haces)
- Las celebridades que confesaron haber usado Ozempic y rompieron el silencio sobre el tema