Pumpkin Spice Makeup: el maquillaje otoñal que ilumina tu rostro y resalta tu belleza natural esta temporada

Con la llegada del otoño, los tonos cálidos se apoderan de las tendencias de belleza, y en el mundo del maquillaje reina el pumpkin spice makeup, que se posiciona como uno de los looks favoritos de la temporada para conseguir un rostro cálido y luminoso, que luce sofisticado sin recurrir a un makeup demasiado cargado.

Su paleta de colores está inspirada en la famosa bebida otoñal, donde combina tonos calabaza, canela, terracota, caramelo y marrón, que da un efecto acogedor, además de aportar dimensión al rostro mientras realza las facciones de forma natural.

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¿Cómo es el Pumpkin Spice Makeup?

Más que una técnica de maquillaje, el pumpkin spice se caracteriza por mantener una apariencia fresca y luminosa, donde la piel suele llevar una base ligera o una cobertura natural, mientras que los tonos cálidos se convierten en los protagonistas de ojos, mejillas y labios.

Así se consigue el Pumpkin Spice Makeup paso a paso

Aunque los tonos otoñales son intensos, la clave de este maquillaje está en conseguir el equilibrio, apostando por el menos es más, a través de una piel ligera, cejas peinadas, y pestañas definidas pero naturales.

Pero sin olvidar darle protagonismo a los ojos, mejillas y labios, para definir las facciones del rostro de manera natural.

Ojos con sombras cálidas

Para conseguir una mirada iluminada y radiante, en los ojos, las sombras marrones y cobrizas aportan definición, mientras un toque de iluminador da mayor luminosidad a la mirada.

Mejillas radiantes

Para las mejillas, el rubor en tonos durazno, terracota o canela crea ese efecto cálido y saludable que caracteriza al look, con una aplicación que puede extenderse ligeramente hacia las sienes para conseguir un acabado más integrado.

Labios cálidos pero naturales

El maquillaje se completa con labios en tonos nude cálido, caramelo, canela o terracota, con acabados cremosos y ligeramente brillantes que funcionan especialmente bien porque mantienen la sensación de naturalidad.

El resultado es un maquillaje cálido, luminoso y sofisticado, perfecto para darle al rostro ese toque acogedor que anuncia oficialmente la llegada del otoño.

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