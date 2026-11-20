Se acercan las fiestas decembrinas y eso solo puede significar una cosa: llegó el momento de pensar en nuestros looks navideños. Y no, no hablamos únicamente del vestido para la cena de Navidad, los zapatos que llevaremos a las posadas o el maquillaje con el que despediremos el año. Nuestra manicura también merece convertirse en protagonista de la temporada. ¿Qué uñas lucir durante los eventos del mes? Los expertos en el mundo de belleza han hablado y definido los diseños que serán tendencia durante diciembre.

Si eres de las que guardan cientos de fotografías de uñas en Pinterest antes de decidir qué hacerse, tenemos buenas noticias: esta Navidad 2026 llega con una paleta de colores que combina los clásicos de siempre con tonalidades mucho más sofisticadas, brillantes y originales.

Como era de esperarse, el rojo y el verde siguen siendo los favoritos de diciembre, pero este año aparecen acompañados de tonos vino, chocolates profundos, acabados perlados y destellos metálicos que parecen sacados de una fiesta navideña. Y lo mejor de todo es que no necesitas llevar renos, arbolitos o copos de nieve para conseguir una manicura perfecta para las fiestas. A veces, elegir el esmalte correcto es suficiente para que tus manos se conviertan en el mejor accesorio de tu outfit.

¿Qué colores de uñas estarán de moda en Navidad 2026?

1. Rojo cereza

Si la Navidad tuviera un color de uñas oficial, probablemente sería el rojo. Es elegante, seductor, femenino y tiene esa capacidad de transformar cualquier look sin demasiado esfuerzo. Para 2026, el rojo cereza se lleva con un acabado ultrabrillante, casi como si tus uñas estuvieran cubiertas por una capa de cristal.

2. Borgoña

Si buscamos un color sofisticado y que grite elegancia, el borgoña es el indicado. Este invierno será una de las grandes apuestas, especialmente en sus versiones más oscuras, cercanas al tono de una copa de vino tinto.

3. Verde esmeralda

Esta temporada, el verde esmeralda llega para convertirse en uno de los colores más deseados de diciembre. Puedes llevarlo con acabado aterciopelado, conocido como velvet nails, que produce reflejos suaves y luminosos similares a los del terciopelo.

4. Dorado champagne

Si eres de las que esperan diciembre para sacar todo lo que brilla de su clóset, este color definitivamente es para ti. El dorado champagne tiene un acabado luminoso, pero mucho más delicado que el dorado amarillo tradicional. Es una opción ideal si tienes varias fiestas durante diciembre y quieres un diseño que funcione tanto para Navidad como para Año Nuevo.

5. Chocolate oscuro

El marrón chocolate se ha convertido en uno de los colores más atractivos de la estación y esta Navidad demuestra que no todo tiene que ser rojo, verde o dorado. Su tono profundo recuerda al chocolate caliente, los postres navideños y esos looks de invierno que combinan abrigos, botas y prendas de punto. Si quieres que tus uñas luzcan aún más elegantes, elige un esmalte café oscuro con acabado brillante.

6. Blanco perlado

Si lo tuyo son las uñas femeninas y delicadas, este tono es ideal para ti. A diferencia del blanco completamente opaco, esta versión incorpora reflejos nacarados que cambian ligeramente dependiendo de la luz. El resultado es una manicura luminosa y muy sofisticada para la temporada invernal.