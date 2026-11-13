Te presentamos los favoritos Cosmo de Ulta Beauty para este Buen Fin

Si, como nosotras, eres una girly amante de la belleza, probablemente sabes que hay un lugar que es todo un paraíso para consentirnos y encontrar más de 300 marcas con todo lo que nos encanta de maquillaje, skincare, productos para el pelo, perfumes y mucho más.

Y, si todavía no lo conoces, permítenos presentarte a Ulta Beauty, uno de nuestros spots favoritos para hacer beauty shopping. ¿La razón? Su amplia selección de marcas para todos los gustos, incluyendo muchas que solamente puedes encontrar ahí.

Pero si ante tantas opciones no sabes por dónde empezar, aquí te compartimos nuestra guía de favoritos para que no te pierdas nada y aproveches al máximo las promociones del Buen Fin. Entre ellas encontrarás 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses, además de descuentos en sus 15 tiendas físicas y promociones especiales online. Obvio, estos Cosmo picks son solo el punto de partida; lo demás lo dejamos en tus manos.

Fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot

Esta es una de las marcas de K-beauty más virales y, después de probar este blush, entendimos por qué. Amamos su formato dos en uno, pues funciona perfecto tanto para labios como para mejillas, convirtiéndolo en el producto ideal para llevar en la bolsa y retocar en cualquier momento. Además, su fórmula es deli: tiene una textura súper esponjosa y deja un efecto filtro sobre la piel que difumina poros y líneas finas. ¿Lo mejor? Es facilísimo de aplicar y difuminar con la brocha que elijas o ¡hasta con los dedos!

RMS SuperSerum

Para esos momentos en los que necesitas refrescar tu piel, esta bruma facial es una de las favoritas del equipo Cosmo. Es hidratante y está formulada con tecnología de sérum: tiene una textura ligera, como buen mist, pero incorpora una concentración de activos que ayuda a humectar intensamente con cada aplicación. Y lo mejor es que puedes usarla de diferentes maneras: como parte de tu rutina de skincare, para fijar tu makeup o como un boost de hidratación a lo largo del día. Además, está formulada con ingredientes de origen natural y cumple con el estándar de clean beauty de la marca.

RMS UnCoverup

Si estás buscando un nuevo corrector, no busques más: esta presentación en crema es ideal para el día a día. Su fórmula contiene aceite de coco virgen sin refinar (raw), lo que la hace apta para pieles sensibles. Su textura cremosa ofrece una cobertura construible, de ligera a media, y es muy fácil de difuminar, ya sea con brocha, esponja o con los dedos.

Cosmic Kylie Jenner Intense

Un perfume siempre es una gran manera de consentirte y esta fragancia ambarada y gourmand es una de las que definitivamente tenemos en la mira. Sus notas combinan vainilla, jazmín estrella y benjuí para crear un aroma irresistible y adictivo.

Mugler Angel Nova Eau de Parfum

Una reinterpretación de la icónica fragancia Angel de Mugler, esta versión frutal, floral y amaderada ya se ha convertido en una de nuestras favoritas. Sus notas combinan rosa y jazmín en el corazón con grosella negra y toronja, además de una base de almizcle blanco y sándalo. Y no es por nada, pero su icónico frasco en forma de estrella rosa se ve divino en nuestro tocador.

Shark Silki Pro

Este es un excelente momento para aprovechar las promociones y hacerte de esa nueva herramienta para peinar que llevas tiempo queriendo. Y esta, definitivamente, vale la pena. No solamente amamos su color, sino también su versatilidad: es tres en uno, ya que funciona como secadora, alisadora y estilizadora. Sin duda, se convertirá en tu mejor aliada para el día a día.

BondiBoost Infrared Bounce Brush

Esta es otra herramienta para peinar que vale la pena tener en tu radar. Se trata de un cepillo eléctrico con tecnología de calor infrarrojo que permite secar, suavizar y dar volumen al pelo en un solo paso, simplificando tu rutina infinitamente. Su tecnología infrarroja ayuda a distribuir el calor de manera uniforme desde el interior de la fibra capilar, favoreciendo la preservación de la humedad natural y reduciendo el daño térmico superficial. Además, es apto para todo tipo de pelo, aunque resulta especialmente eficaz para el ondulado o propenso al frizz.

Porque la belleza también está en esos pequeños momentos que te dedicas a ti misma, ya sea durante tu rutina de skincare o un buen rato de shopping. Así que aprovecha el Buen Fin para descubrir nuevas marcas y productos y consentirte con esas cosas que llevas tiempo queriendo, puede que encuentres tu nueva obsesión beauty en el camino. Lo bueno, es que ya sabes dónde encontrarlo todo en un mismo lugar: Ulta Beauty.