Un diagnóstico de virus del papiloma humano (VPH) puede generar incertidumbre en una pareja, especialmente cuando se detecta después de años de estar en la relación, y aunque es normal querer saber quién contagió a quién, descubrir el origen de la infección no es fácil.

Esto se debe a que el virus puede permanecer sin manifestaciones durante meses o incluso años, por lo que una infección recién detectada no necesariamente es reciente.

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¿Por qué es tan difícil identificar quién transmitió el VPH?

El virus del papiloma humano o VPH, se transmite principalmente por contacto íntimo de piel con piel durante las relaciones sexuales y puede permanecer en el organismo durante años sin causar síntomas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una persona puede desarrollar manifestaciones del VPH años después de haber tenido contacto con el virus, y por otra parte, las parejas que mantienen relaciones sexuales suelen compartir la infección, aunque ninguna de las dos presente verrugas u otras señales visibles.

Esto significa que existen diferentes escenarios posibles:

Uno de los dos tenía el virus desde antes de iniciar la relación : pudo transmitirlo sin saber que estaba infectado.

: pudo transmitirlo sin saber que estaba infectado. Ambos tenían el VPH sin presentar síntomas : la infección pudo pasar inadvertida durante meses o años.

: la infección pudo pasar inadvertida durante meses o años. El virus se volvió detectable después de permanecer inactivo: una prueba positiva puede aparecer mucho tiempo después de la exposición inicial.

Por lo tanto, descubrir el VPH durante una relación estable no permite establecer cuándo ocurrió la transmisión ni quién fue el portador inicial.

¿Cómo saber quién contagió a quién cuando una pareja tiene VPH? Getty Images

¿Si uno da positivo y el otro negativo significa que uno contagió al otro?

No necesariamente, pues que una persona tenga un resultado positivo y su pareja uno negativo no permite reconstruir la historia de la infección, esto puede ocurrir porque el VPH suele desaparecer o volverse indetectable gracias a la respuesta del sistema inmunitario.

También es importante considerar que no existe una prueba de detección del VPH recomendada de manera rutinaria para los hombres ni un análisis que permita conocer con certeza si una persona transmitió el virus a su pareja.

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