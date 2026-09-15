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¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?

¿Dejaste de usar Ozempic? Te explicamos cuánto tarda la semaglutida en salir del cuerpo y cuándo pueden disminuir sus efectos.

Septiembre 15, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?

Getty Images

¿Qué pasa cuando terminas tu tratamiento con Ozempic? ¿Deja de funcionar inmediatamente o sigue surtiendo efecto durante algunas semanas? Si utilizas este fármaco una vez a la semana, probablemente pensarías que algunos días después de tu última inyección el medicamento simplemente deja de hacer efecto. Pero no funciona exactamente así. La semaglutida, el principio activo de Ozempic, permanece en el organismo durante más tiempo.

Pero eso no quiere decir que durante ese periodo de tiempo el medicamento GLP-1 vaya a tener el mismo efecto que cuando seguías con el tratamiento. La cantidad de medicamento en tu organismo va disminuyendo progresivamente, por lo que poco a poco dejarás de ver los efectos que antes veías, como reducción de peso, pérdida de apetito y aumento de saciedad.

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¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?

¿Cuánto tarda Ozempic en salir del cuerpo?

Ozempic no desaparece de tu cuerpo de un día para otro. La cantidad de semaglutida va disminuyendo poco a poco y, de acuerdo con la información oficial del medicamento, puede permanecer en la circulación alrededor de cinco semanas después de la última inyección. Después de este tiempo, queda muy poca semaglutida en el organismo, por lo que los efectos que experimentabas con Ozempic ya deberían haberse reducido considerablemente. Es decir, aunque dejes de inyectarlo hoy, tu cuerpo puede tardar varias semanas en despedirse de sus efectos por completo.

¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic?

El medicamento puede seguir presente en tu organismo, pero eso no significa que durante esas cinco semanas vaya a funcionar con la misma intensidad que cuando seguías con el tratamiento. Conforme disminuyen los niveles de semaglutida, sus efectos farmacológicos también pueden ir reduciéndose. La velocidad y lo que cada persona nota puede variar, por lo que no existe un día universal en el que podamos decir que Ozempic “dejó de funcionar”, pero normalmente es a las cinco semanas de haber dejado el fármaco.

¿Cuánto tiempo tarda en volver el hambre después de dejar Ozempic?

El hambre puede comenzar a regresar días o semanas después de la última inyección, aunque no existe un momento exacto que aplique para todas las personas. En el caso de Ozempic, la semaglutida permanece varias semanas en el organismo y sus efectos van disminuyendo poco a poco. Por eso, algunas personas pueden notar más apetito relativamente pronto, mientras que en otras puede tardar un poco más. Todo depende de factores como la dosis, cuánto tiempo utilizaste el medicamento y cómo responde tu cuerpo.

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¿Qué pasa si cambias de Ozempic a Mounjaro?

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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