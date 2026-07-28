Así se llevan las uñas aura: el efecto degradado que es tendencia total en 2026

Si hay una tendencia de manicure que define el espíritu de 2026, es esta. Las uñas aura acumulan más de 41 millones de vistas en TikTok y no muestran señales de desaceleración, y la razón es tan simple como efectiva: crean un efecto de luz que ningún otro manicure logra de la misma forma. Un halo de color que irradia desde el centro de la uña hacia los bordes, como si la uña tuviera su propia luminosidad interna.

Qué son exactamente las uñas aura

El efecto aura es un degradado suave que concentra el color o el pigmento en el centro de la uña y lo difumina hacia los bordes hasta desvanecerse en una base más clara o translúcida. No hay líneas definidas ni transiciones bruscas, solo esa difusión nebulosa que recuerda exactamente a la fotografía de aura que inspira el nombre. La manicurista celebrity Julie Kandalec las describe como un color difuso y suave con el tono más claro en el centro, rodeado por un contorno que añade pop y contraste al diseño.

Las versiones que más están dominando en 2026

La versión bride aura, con tonos blancos y perlados que crean un efecto casi holográfico, fue la que disparó la tendencia este año con el set de @nailstice.official que acumuló 4.8 millones de reproducciones en un solo día. El aura lavanda sobre base milky es otra de las más solicitadas en salones por su versatilidad y su capacidad de quedar bien en cualquier tono de piel. La versión térmica o thermal aura es la más editorial, con tonos contrastantes que chocan en el centro de forma hipnótica, como neón sobre violeta profundo o naranja sobre amarillo. Y el aura chrome, que aplica polvo chrome o perlado sobre el efecto de degradado, da una dimensión holográfica que es probablemente la versión más fotogénica de todas.

Cómo se logra el efecto (y cómo pedirlo en el salón)

Hay tres técnicas principales para lograr el aura. La más accesible para principiantes es el blooming gel: se aplica gel blooming transparente sobre la base curada, se coloca una pequeña gota de pigmento en el centro y se espera entre 60 y 90 segundos para que se difunda de forma natural hacia los bordes antes de curar bajo el LED. La técnica con esponja es la más económica: se dab una cantidad mínima de pigmento en una esponja de maquillaje y se presiona suavemente en el centro de la uña, creando la difusión con movimientos circulares suaves. Para quienes van al salón, es importante llevar foto de referencia y pedir específicamente “degradado desde el centro con efecto halo difuso”, no un ombre clásico de extremo a extremo.

La forma que mejor lo luce

Las formas almendrada y oval de largo medio son las que mejor aprovechan el efecto aura porque la superficie redondeada permite que la luz rebote de forma más uniforme, amplificando el efecto de halo. El efecto también funciona en uñas cortas cuadradas, aunque el impacto visual es menor por la superficie más reducida.

Por qué no se va a ir pronto

A diferencia de otras tendencias que dependen de un color específico, el aura es una técnica que funciona con cualquier paleta. Eso significa que puede adaptarse a todas las temporadas, a todos los estilos y a todos los gustos, lo que la convierte en una de esas tendencias con vida útil larga dentro del nail art.