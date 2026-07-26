6 diseños de uñas cítricas, la tendencia más jugosa y vibrante del verano

Esta temporada veraniega, la tendencia cítrica conquista las manicuras con una explosión de tonos vibrantes y diseños inspirados en frutas como limones, naranjas y limas, evocando la alegría de los días soleados, las vacaciones y la energía de la temporada más cálida del año.

Desde delicados detalles con limones hasta creativos diseños con naranjas, limas y toronjas, esta tendencia demuestra que el nail art puede ser divertido y elegante, con diseños alegres y originales.

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Diseños de uñas cítricas que serán tendencia este verano

Su versatilidad permite adaptarlas tanto a estilos minimalistas como a diseños más elaborados, convirtiéndo las uñas en diseños más originales y vibrantes de la temporada.

Limones sobre base nude

Se trata del diseño más clásico de esta divertida tendencia, pues consiste en una base transparente o nude decorada con pequeños limones pintados a mano y hojas verdes, una opción fresca, delicada y fácil de combinar con cualquier look.

Francesa cítrica

La clásica francesa se reinventa con puntas en amarillo limón, verde lima o naranja. Incluso puedes añadir pequeñas rodajas de frutas en una o dos uñas para darle un toque moderno sin perder la elegancia.

Rodajas cítricas

Las uñas con efecto de rodajas de naranja, limón o toronja, destacan por sus tonos intensos y detalles que imitan el interior de la fruta, y son ideales para quienes buscan una manicura llamativa y llena de personalidad.

Verde lima

Los esmaltes en color lima son protagonistas este verano, y puedes llevarlos en acabado brillante o mate, o combinarlos con diseños minimalistas de hojas y frutas para conseguir un resultado fresco y sofisticado.

Toronja en tonos coral

Las tonalidades coral, rosa y salmón inspiradas en la toronja ofrecen una alternativa elegante a los colores neón o mate, un diseño que aporta un aire tropical sin resultar excesivo.

Mix de frutas cítricas

Para quienes aman el nail art creativo, la mejor opción es combinar limones, naranjas, limas y mandarinas en una misma manicura, creando un efecto divertido, colorido y perfecto para las vacaciones.

Esta tendencia es ideal para quienes buscan salir de su zona de confort y llevar colores más vibrantes con diseños originales y llenos de creatividad que dejen al descubierto tu personalidad.