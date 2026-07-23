7 diseños de uñas teal que demuestran por qué es el color estrella del verano

El teal se convierte en el color estrella del verano gracias a su mezcla de azul turquesa y verde esmeralda, un tono que transmite frescura, energía y la esencia relajada de los días soleados y que se apodera de tus uñas.

Además de ser un tono muy favorecedor para todos los tonos de piel, el teal permite crear manicures muy versátiles: desde diseños minimalistas hasta propuestas llenas de brillo y creatividad.

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Diseños de uñas teal que serán la sensación del verano y tus días soleados

Estas son algunas ideas de uñas teal que están conquistando las tendencias de belleza del verano.

Uñas teal efecto agua

Inspiradas en las olas del mar, las uñas con efecto acuarela o mármol en tonos teal crean una apariencia elegante y veraniega, pues la combinación de diferentes intensidades de azul verdoso aporta profundidad y un acabado parecido al movimiento del agua.

Teal chrome

El acabado cromado sigue siendo una de las grandes tendencias y al ser combinado con el teal, logra un efecto moderno y lujoso, la superficie metálica refleja la luz del sol y convierte las uñas en el accesorio principal de cualquier look.

Teal french

La clásica manicura francesa se reinventa este verano con puntas en color teal, se trata de un diseño que mantiene la elegancia del estilo tradicional, pero añade un toque juvenil y divertido.

Uñas teal con diseños minimalistas

El teal y el dorado forman una de las parejas más sofisticadas de la temporada, los pequeños detalles como líneas metálicas, estrellas, puntos o pequeñas figuras geométricas elevan la manicura y le dan un aire de lujo.

Uñas teal clásicas

Para quienes prefieren un estilo discreto, una manicura completamente teal con acabado brillante o mate puede ser la elección perfecta, su intensidad hace que las uñas destaquen por sí solas, mientras que su tono elegante evita que el resultado sea demasiado exagerado.

Uñas teal marinas

Palmeras, flores, conchas marinas o pequeños detalles inspirados en la naturaleza se ven increíbles sobre una base teal, ya que esta tendencia captura la esencia de las vacaciones y añade un toque divertido a la manicura.

Con efecto cat eye

El efecto cat eye eleva el tono teal con un acabado magnético y multidimensional que refleja la luz creando un destello elegante, como si el océano brillara en tus manos, es una manicura sofisticada, moderna y perfecta para lucir un toque glamuroso durante la temporada.

Más allá de ser una tendencia pasajera, el teal tiene una cualidad especial: combina la tranquilidad del azul con la vitalidad del verde.