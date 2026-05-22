Así se llevan las uñas chardonnay: la tendencia francesa más sofisticada del momento

En 2026, las tendencias de belleza se inclinan por realzar la estética natural, y en ese contexto las uñas chardonnay se posicionan como una de las propuestas más elegantes y sofisticadas del momento.

Con un acabado sutil, luminoso y contemporáneo, esta manicura celebra la belleza de las manos sin excesos, apostando por una elegancia discreta que no pasa desapercibida y que enamora a primera vista.

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¿Cómo son las uñas chardonnay?

Aunque su nombre evoca al vino chardonnay, esta estética en realidad toma inspiración del estilo clásico francés que se caracteriza por ser limpio, natural y atemporal, pero con un acabado mucho más cálido y luminoso, que deja de lado los tonos blancos para dar espacio a los matices dorados y rosados.

Este estilo se reconoce por tres elementos clave:



Colores suaves: tonos nude, crema, rosa palo o beige dorado

Brillo sutil: acabado glossy o tipo “vidrio”

Forma natural: uñas cortas o ligeramente almendradas

Ideas de uñas chardonnay para un look sofisticado y elegante

Aunque sus diseños son más naturales, no dejan de ser versátiles, pues con sutiles detalles son capaces de lucir espectaculares.

Chardonnay glaseada

Es una versión renovada del nude clásico que incorpora un acabado translúcido con brillo tipo “glazed”, capaz de reflejar la luz, y el resultado es una manicura minimalista, pero con mayor profundidad y dimensión.

Chardonnay estilo ombré

Los tonos cremosos son parte de esta tendencia, y al llevarse con un efecto ombré o degradado, crean un diseño minimalista, pero al mismo tiempo moderno y sofisticado que no pasa desapercibido.

Efecto ojo de gato

Si estás buscando un diseño impactante pero elegante, apuesta por el efecto cat eye en tonos cálidos y cremosos, que brillarán sutilmente con su efecto magnético que no pasa desapercibido.

Chardonnay con efectos minimalistas

Los tonos nude con un acabado translúcido ya son elegantes por sí mismos, pero si quieres darle tu toque personal, puedes agregar detalles minimalista de forma sutil, como pequeñas perlas o detalles en dorado o plateado.

Francesa cremosas

Reinventa la clásica manicura francesa con tonos cremosos y un acabado ligeramente glaseado que aporta un brillo espectacular al manicure, para obtener un look lleno de elegancia.

Chardonnay con glitter

Si buscas un poco más de brillo, puedes apostar por las bases en tonos nude, y rematar con un poco de glitter, que dará un brillo sutil y sofisticado a tu look, que además combinará con todo.

Más que una tendencia pasajera, las uñas chardonnay representan una forma de entender la belleza desde la sofisticación discreta que no busca llamar la atención, pero tampoco pasa desapercibida.