Los estilos de uñas que transmiten energía de “girl boss” sin decir una palabra

Hay uñas que son decoración y hay uñas que son declaración. Las segundas no son necesariamente las más elaboradas ni las más caras. Son las que tienen criterio, que es exactamente lo que proyecta poder de verdad. Aquí los estilos que lo hacen en 2026.

Lo que hace que unas uñas transmitan poder

Según nail artists de alto perfil como Queenie Nguyen, manicurista editorial con base en Los Ángeles y referente del sector, el concepto que define las uñas de poder en 2026 es “una base de lujo neutral con un detalle de alto impacto”. No recargado, no gritón: una base impecable más un elemento que comunica que fue una decisión, no un default.

El celebrity nail artist Loi Lien lo resume así para Marie Claire: “las uñas de 2026 son colores neutros con un acabado shimmer ligero o una capa perlada por encima.” Sofisticado sin esfuerzo aparente, que es exactamente la energía que define a alguien que sabe lo que hace.

Los estilos concretos que lo logran

Rojo cereza o borgoña en forma almendra o coffin

El rojo es el color de poder por excelencia y tiene décadas de historia en ese rol. Un rojo cereza profundo o un borgoña bien aplicado en forma almendra comunica exactamente lo que quieres que comunique antes de que te presentes: que sabes quién eres. The Glow Up Life lo confirma en su reporte de estilos girl boss 2026: “ya sea un rojo brillante o un borgoña oscuro, el rojo es el color de poder definitivo.”

Nude con puntas doradas (old money nails)

Una base nude bien elegida más tips en oro es el lenguaje visual del lujo discreto. No necesita brillar fuerte para comunicar que es costoso, y eso es exactamente el punto. BTArtbox Nails lo describe como “lujo que se une al liderazgo": la combinación de la elegancia del nude con el gold que simboliza ambición.

Micro French tip en forma squoval o almendra

La manicure francesa con la línea más delgada posible en la punta es la opción que Who What Wear y los expertos de uñas describen como “imposiblemente chic” para 2026. Encaja con el quiet luxury que sigue dominando la estética del poder este año: se ve como si no trajeras nada, pero claramente hay una decisión detrás.

Neutro con shimmer o acabado perlado

No es el nude mate de siempre. Es el nude con una capa de luz por encima que lo hace moverse diferente. Para 2026, este acabado es el que los nail artists describen como el más sofisticado del año porque da presencia sin drama. Es la diferencia entre pasar desapercibida y ser memorable de manera silenciosa.

Borgoña o mauve en forma coffin media

Para quien quiere más declaración sin perder el profesionalismo: un mauve oscuro o borgoña en forma coffin de largo medio comunica que tienes criterio estético y no necesitas la aprobación de nadie para llevarlo. BTArtbox lo llama “poderoso y cálido”, la combinación exacta para entornos donde quieres ser recordada.

Lo que todas tienen en común

Ninguna de estas uñas requiere que nadie más las valide. Funcionan porque son decisiones, no accidentes. La forma está pensada, el color tiene intención, el acabado es consistente. Y eso, en cualquier contexto, es lo que transmite poder de manera silenciosa pero muy clara.

Las uñas de poder no son las más llamativas. Son las que se ven como si la persona que las lleva sabe exactamente lo que quiere. Ese es el único requisito.