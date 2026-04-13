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Moda y Belleza

El color de uñas que usan las mujeres con alta autoestima, según la psicología

Olvídate del rojo clásico. Descubre cuál es el tono de manicura que proyecta una autoridad emocional inquebrantable.

Abril 13, 2026 • 
Scarlet Valencia
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El color de uñas que usan las mujeres con alta autoestima, según la psicología.

Getty Images

Hay una diferencia abismal entre una chica que usa rosa pastel y una mujer que llega a la junta con unas uñas color vino impecables. No es solo un esmalte; es una declaración de guerra contra la indecisión. Hoy vamos a desglosar qué este color es el “pequeño vestido negro” de tus manos y cómo hackea la percepción de seguridad de todos a tu alrededor.

La psicología del color es contundente. Mientras que el rojo vibrante grita “atención” y pasión impulsiva, el vino, o burgundy para las que hablamos “moda”, proyecta estabilidad y sofisticación. Según la experta en psicología del color Karen Haller, los tonos oscuros derivados del rojo comunican una ambición contenida y una gran confianza en una misma. En el entorno profesional y personal, este tono sugiere que eres una persona que piensa antes de actuar, alguien que posee “lujo silencioso” en su personalidad.

uñas glossy

La psicología del color es contundente. El vino, o burgundy, proyecta estabilidad y sofisticación.

Pinterest

Desde una perspectiva de atracción, el tono vino activa el sistema visual de forma menos agresiva que el rojo pasión, lo que genera una sensación de intriga y respeto. Es el color de la mujer que ya pasó por su etapa de “experimentación” y ahora sabe exactamente qué le queda bien. Además, en términos de colorimetría, es un tono universalmente favorecedor que alarga visualmente los dedos. Vestir tus uñas de vino es decirle al mundo: “Tengo el control de mis emociones y de mi vida”.

Dato Cosmo

En la psicología conductual, el tono vino se asocia con el elemento “tierra”. Las mujeres que lo eligen suelen ser percibidas como mejores líderes porque transmiten una calma que el rojo brillante no puede emular. Tus manos cuentan tu historia antes de que hables.

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