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Moda y Belleza

El look de fútbol: cómo vestirte para ver los partidos y seguir viéndote increíble

¿Cómo llevar el jersey de tu selección sin verte de porra? Aquí los outfits con jersey de fútbol que se ven fashion, con ideas para viewing parties, bares y fan zones.

Junio 11, 2026 • 
Pamela López
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Canelo Alvarez and Fernanda Gomez arrive before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Toya Sarno Jordan - FIFA/FIFA via Getty Images)

Toya Sarno Jordan - FIFA/FIFA via Getty Images

El Mundial arrancó y con él la pregunta que todas nos hacemos: ¿cómo apoyo a mi selección sin sacrificar el estilo? La respuesta existe y tiene un nombre: blokecore, la tendencia que convirtió el jersey deportivo en una pieza de moda real, y que esta temporada está más vigente que nunca.

Jersey con minifalda y bota

La combinación más fashion de todas. Un jersey de tu selección metido por dentro de una minifalda de cuero o denim, con botas de caña media o alta, transforma completamente la prenda. De estadio a calle en un solo movimiento. El contraste entre lo deportivo y lo femenino es exactamente lo que hace que el look funcione.

Jersey sobre vestido o top de encaje

Una de las fórmulas más interesantes del momento es usar el jersey encima de un top de encaje o de una pieza más delicada. El juego de texturas entre lo deportivo y lo romántico crea un efecto completamente inesperado. Un top de encaje en color neutro debajo de la jersey blanca o verde de México, con jeans y tenis limpios, es el outfit de viewing party perfecto.

Jersey túnica con leggings o shorts ciclistas

Si el jersey te queda oversized, úsalo como túnica. Con leggings o shorts ciclistas negros, sneakers chunky y accesorios dorados, el resultado es un look athleisure muy contemporáneo que no tiene nada de tradicional

porrista.

Jersey con pantalón sastre

Para las que tienen que pasar del trabajo al bar sin tiempo de cambiarse. Un pantalón sastre de corte recto, el jersey metido por dentro o anudado en la cintura, y tenis o mocasines. La mezcla de lo formal con lo deportivo es uno de los códigos más fuertes del street style actual y funciona perfectamente con cualquier jersey.

Los accesorios que lo elevan todo

Gafas de sol oversized, una bolsa de mano estructurada o un mini bag, aretes llamativos y el cabello recogido en un bun o cola alta hacen que cualquier outfit con jersey se vea más intencional. El secreto no está en cambiar la prenda sino en lo que la rodea.

moda Futbol
Pamela López
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