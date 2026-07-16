Así se llevan las uñas bugambilia: la tendencia más vibrante del verano

Si hay un color que resume la energía de este verano con más carácter e identidad que cualquier otro, es el bugambilia. Intenso, femenino y con esa profundidad visual que lo hace imposible de ignorar, este tono toma referencia directa de la flor mexicana que invade calles y jardines durante los meses más cálidos, y lo que está haciendo en los salones y tableros de inspiración este año es exactamente lo mismo.

Por qué no es simplemente otro fucsia

A diferencia del rosa pastel o del fucsia neón, el bugambilia tiene una complejidad particular que lo hace mucho más sofisticado de lo que su intensidad haría suponer. Puede inclinarse hacia matices morados, magentas o incluso violetas dependiendo del acabado y de la luz, lo que le permite adaptarse tanto a un estilo minimalista y limpio como a diseños más elaborados y llamativos.

Por qué favorece a todos los tonos de piel

En pieles cálidas y morenas, el bugambilia resalta el bronceado y aporta una luminosidad que pocos colores logran de forma tan inmediata. En pieles claras crea un contraste limpio y elegante que se ve intencional y editorial. Además, combina fácilmente con accesorios plateados, joyería chunky o anillos delicados, lo que explica por qué tantas manicuristas editoriales lo están eligiendo para editoriales y alfombras rojas esta temporada.

Los acabados que más están pegando

El bugambilia en acabado cremoso brilloso es la opción más clásica y más favorecedora. El acabado cromado lo lleva a un territorio más editorial y maximalista. El efecto velvet o aterciopelado, aplicado con el mismo chrome magnético que ya vimos en otras tendencias, le da una dimensión y profundidad impresionante. Y los diseños florales minimalistas sobre base bugambilia son de los más solicitados en salones porque combinan el color con un guiño a la flor que lo inspiró.

Cómo llevarlo si quieres algo más discreto

Para quienes prefieren acercarse a esta tendencia sin ir al manicure completo, el French invertido en bugambilia sobre base nude es la opción más sofisticada y fácil de usar. También funciona muy bien como uña acento: nueve uñas en nude y una en bugambilia generan el mismo impacto visual con mucho menos compromiso.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto de referencia y pide específicamente un magenta profundo con subtono frío o morado, no un rosa brillante ni un rojo. La referencia visual más fácil es la flor de bugambilia mexicana, que cualquier nail tech en el país va a reconocer de inmediato.