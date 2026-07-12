Vanilla Chai Nails: el tono especiado que le da un giro a las milk nails

Dentro de la familia de manicuras inspiradas en bebidas, llega una nueva propuesta que le suma un toque distinto a la tendencia: las vanilla chai nails. Este tono combina la suavidad cremosa de la vainilla con matices más cálidos y ligeramente dorados, como si el chai latte se hubiera convertido directamente en esmalte de uñas.

Por qué se siente diferente a las demás tendencias

Lo que distingue a esta manicura de las milk nails tradicionales es justo ese matiz especiado, que le da al color una profundidad distinta a los tonos completamente lechosos o pastel. Se siente más otoñal y acogedor, aunque funciona perfectamente en cualquier temporada gracias a su base neutra y versátil.

Cómo lucirla y con qué combinarla

Este tono se ve espectacular en un acabado mate, que resalta esa sensación cálida y terrosa del color, aunque el glossy también funciona si buscas un efecto más luminoso. Combina especialmente bien con joyería dorada y con looks en tonos tierra, y es una excelente opción si quieres alejarte un poco de los nudes clásicos sin irte a colores demasiado llamativos.