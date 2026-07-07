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Moda y Belleza

Te presentamos el aroma ganador de los Cosmo Glow Awards 2026: Mary Kay Confidently You® Eau de Parfum

Julio 07, 2026 • 
Cosmopolitan, Cosmopolitan
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El verano huele a una explosión de energía fresca y radiante. Y es que, el toque clave detrás de cada look poderoso es una gran fragancia que haga match. Esta temporada, solo bastará un par de segundos para rociar un poco de Mary Kay Confidently You® Eau de Parfum, 50 ml, sobre tu piel ¡para elevar tu confianza al máximo!

Esta fragancia (ganadora en los Cosmopolitan Glow Awards 2026) es ideal para acompañarte desde la primera hora de la mañana para ir a trabajar y hasta la última hora del día con un afterwork desestresante y divertido.

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Sus notas altas de pera fueron de las favoritas de nuestras editoras, quienes resaltan que no solo huele delicioso, también es un viaje sensorial a través de sus notas medias florales, donde la rosa florece en su máximo esplendor.

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A medida que el aroma evoluciona, revela su impresión final: las notas base cálidas del ámbar la convierten en una ganadora absoluta, tan memorable como empoderadora.

Cosmopolitan
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