Peach milk nails: el durazno lechoso que es el color más favorecedor del verano y no te puedes perder

Si las strawberry milk nails te conquistaron, las peach milk nails van a hacer exactamente lo mismo pero con más calidez, más luminosidad y un efecto favorecedor que, según los expertos en nail art, pocos colores en la historia del manicure han logrado de forma tan consistente.

Qué son exactamente

Las peach milk nails son la evolución natural de los milky manicures pero en tono durazno, ese punto exacto entre el melocotón suave y el blanco cremoso que crea un acabado semitransparente, cálido y luminoso. No es un coral intenso ni un naranja fuerte, es algo mucho más delicado que recuerda a la pulpa de un durazno maduro mezclada con leche, con esa translucidez que hace que la uña se vea plena e iluminada sin ningún esfuerzo aparente.

Por qué los expertos la predicen como la dominante del verano

Las nail artists que la han seguido desde su aparición coinciden en que el tono durazno tiene algo que el resto de los milky manicures no tienen: calienta la piel. Mientras el rosa lechoso puede verse frío en ciertos tonos de piel y el blanco puede desaparecer, el durazno aporta ese subtono cálido que ilumina instantáneamente la mano y crea un contraste suave y precioso con prácticamente cualquier piel. Hailey Bieber ya fue vista con una versión French de este tono, y desde entonces su búsqueda en redes no ha parado.

Por qué favorece a todos los tonos de piel

El secreto está en los subtonos cálidos del durazno, que funcionan como un complemento natural para pieles morenas y canelas al crear un contraste luminoso y armonioso, y para pieles claras al añadir calor sin sobrecargar. Es de esos tonos raros que no discriminan y que se ven bien independientemente del undertone de cada persona.

Las variantes que más están pegando

La versión más pura es el gel durazno sheer con top coat ultra brilloso, que da ese resultado de “lip gloss en las uñas” que define la estética milky. También hay quienes lo llevan en formato French tip con la punta en un durazno ligeramente más saturado sobre base nude, y la versión jelly glazed, que combina la translucidez con un efecto casi acuoso que se ve especialmente bien en verano.

Cómo pedirlas en el salón

El pedido más preciso es “gel durazno sheer con subtono cálido y top coat ultra gloss”. Si tu nail tech conoce los milky manicures, pide la versión peach o melocotón en lugar de rosa. OPI tiene tonos en esa familia que sirven como referencia perfecta para comunicar exactamente el resultado que buscas.