Strawberry matcha nails: la combinación rosa y verde que parece imposible pero funciona

Durante años nos dijeron que el rosa y el verde nunca deberían ir juntos. Las strawberry matcha nails llegaron a romper esa regla por completo, y el resultado es tan satisfactorio que ya nadie recuerda por qué dudábamos de esta combinación.

De dónde viene el nombre

La tendencia toma su inspiración directamente de la bebida que lleva el mismo nombre: ese batido que mezcla fresa dulce con matcha terroso, ahora traducido en esmalte. El rosa nos remite a la fresa madura, mientras que el verde evoca el polvo de matcha, y juntos crean un combo que se siente jugoso y calmante a la vez.

Cómo se ve en la práctica

Las versiones más populares combinan un French tip en matcha verde con una base rosa pastel, a veces con pequeñas fresas 3D pintadas a mano o detalles en lunares para sumar un toque todavía más juguetón. También existe la variante en remolino, donde ambos colores se mezclan en swirls dentro de la misma uña, generando un efecto abstracto y artesanal con toques de foil dorado que le suman un aire de lujo discreto.

Por qué nadie la vio venir

Ya vivimos la era de las uñas glazed donut, las strawberry milk y las popsicle nails, todas inspiradas en comida. El ciclo de tendencias finalmente llegó a algo un poco más terroso, y el matcha verde logra sentirse suave y relajante al mismo tiempo que colorido, sin gritar para llamar la atención. Esa combinación de calma y dulzura es justo lo que la hace tan adictiva visualmente.

Cómo personalizarla según tu estilo

Si prefieres algo minimalista, puedes ir por un diseño sencillo en bloques de color, mitad rosa y mitad verde en distintas uñas. Si buscas algo más editorial, los remolinos y los detalles 3D de fresa son el camino. Y si quieres que se sienta más sofisticado que dulce, un acabado cat eye magnético sobre la base verde le da un giro más nocturno y dimensional al combo.

Cómo pedirla en el salón

Lleva foto de referencia porque el nombre todavía no es universal entre nail techs. Pide específicamente un verde tipo matcha (más terroso que un verde menta) combinado con un rosa suave tipo fresa, ya sea en bloques, en French tip invertido o en swirl, según el efecto que más te guste.