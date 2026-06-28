Lemon glaze nails: el amarillo cítrico con efecto chrome que arrasa este verano

El butter yellow tuvo su momento, pero el verano 2026 le dio un giro mucho más vibrante: las lemon glaze nails, un amarillo cítrico intenso con acabado chrome que se ve fresco, lujoso y completamente distinto a cualquier amarillo que hayas usado antes.

Qué las hace diferentes al butter yellow

El butter yellow que dominó la temporada pasada era suave, casi pastel, y resultaba difícil de llevar en algunos tonos de piel. El lemon glaze va en la dirección contraria: es un amarillo más nítido, más brillante y más cercano al color de un limón recién cortado bajo el sol. Tiene la misma energía veraniega pero con mucho más carácter, y el acabado chrome es lo que termina de diferenciarlo completamente de cualquier amarillo que hayas visto antes.

El efecto chrome que lo eleva

La clave de esta tendencia está en capas: una base de gel amarillo cítrico bien saturado, seguida de polvo chrome aplicado mientras el gel aún está pegajoso, sellado con un top coat sin limpiar para no perder el efecto. El resultado es un amarillo que brilla y cambia de intensidad según el ángulo de la luz, en lugar de quedarse plano como un esmalte tradicional.

Por qué se está volviendo tan popular

El movimiento hacia el chrome más suave, parecido a joyería bajo luz cálida en lugar del espejo plateado de hace unas temporadas, hace que colores intensos como el amarillo se sientan sofisticados en lugar de infantiles. Es exactamente ese balance entre llamativo y elegante lo que está dominando 2026.

Las variantes que también están pegando

Si el amarillo sólido te parece demasiado, el sunny French es una opción más sutil: solo la punta en lemon glaze sobre una base nude o milky. También existe la versión “butter French”, que combina ambos amarillos en un mismo diseño para quienes no logran decidirse entre la versión suave y la intensa.

La forma que mejor lo luce

Las uñas cortas a medianas en forma squoval o almendrada son las que mejor muestran el efecto chrome, porque la superficie más uniforme permite que la luz se refleje sin interrupciones. En uñas muy largas el efecto sigue funcionando, pero el impacto visual es mayor en longitudes más manejables.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto y pide específicamente gel amarillo cítrico saturado con chrome powder aplicado en húmedo, no como polvo seco encima de gel ya curado, porque esa técnica es la que logra el efecto translúcido y luminoso característico. Si tu nail tech ya conoce los glazed donut nails, es la misma lógica pero con amarillo en lugar de nude.

