La polémica razón por la que Tini Stoessel decidió no invitar a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel atraviesa una de las etapas más importantes de su vida junto a Rodrigo de Paul, la cantante y el futbolista se encuentran inmersos en los preparativos de su boda, después de anunciar su compromiso en mayo de este año.

Y mientras Tini presume la prueba de su vestido de novia en París y su amor por Rodrigo, su felicidad se ha visto manchada por las distancia que mantiene con sus padres: Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a quienes ha excluido de su lista de invitados.

Te podría interesar: Tini Stoessel habla sobre su supuesta amistad con Clara Chía

¿Por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul?

De acuerdo con la presentadora argentina, Paula Varela, Tini mantiene contacto cero con sus padres desde hace ya algún tiempo, y durante una emisión del programa de televisión argentino Intrusos, declaró que la cantante no piensa invitarlos a su boda.

El conflicto habría surgido a raíz de las diferencias entre Tini y sus padres, Alejandro y Mariana, sobre la administración de sus negocios y la gestión de su patrimonio:

“Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela.

La propuesta habría surgido por iniciativa de su futuro esposo, ya que el administrador elegido por Tini es la misma persona que se encarga de gestionar las finanzas de Rodrigo de Paul, una decisión que generó las supuestas tensiones con sus padres, especialmente con su madre, Mariana.

“Tini fue tajante y la mamá está triste”, aseguró la presentadora.

Los conflictos en la relación de Tini Stoessel y su madre

El presentador Pepe Ochoa, del programa ‘El Ejército de las Mañanas’, señaló que las diferencias entre Tini y sus padres no son recientes, sino que estarían relacionadas con el control que su madre buscaba mantener sobre su carrera y patrimonio.

“Ella quiso empezar a meterse en el negocio, saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre su carrera. Hemos visto en varios artistas a nivel mundial que la carrera, el dinero y las relaciones familiares a veces se rompen. Porque Tini quiere ir para un lado y los productores para el otro”, aseguró Ochoa.

Sin embargo, no sería el único conflicto entre la cantante y su madre, pues sus diferencias comenzaron cuando ella mantuvo una relación con Young Miko: “Con la mamá se pudrió todo cuando ella estuvo con Young Miko porque la mamá no aceptó, bajo ningún punto de vista, el vínculo que tenían”.

Finalmente, Rodrigo fue quien le recomendó a Tini tomar la riendas de su carrera y se independizara de sus padres: “Tuvieron muchas charlas en las que Rodrigo le dijo que tome conciencia y que tome la rienda de su carrera y sus decisiones”.