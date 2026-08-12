¿Qué le pasó a Jenna Ortega? La actriz de ‘Wednesday’ es comparada con Ariana Grande por su apariencia

Tras varios meses de ausencia, Jenna Ortega vuelve a retomar su agenda en Hollywood, la actriz está por estrenar la tercera temporada de ‘Merlina’ y ha revelado cuál es el camino que quiere seguir después de este proyecto tan significativo en su carrera.

Sin embargo, mientras la actriz de 23 años revela con entusiasmo sus proyectos profesionales, los fans no han dejado de hablar de su apariencia física, pues Jenna se ve notablemente más delgada, e incluso la están comparando con Ariana Grande, quien también ha sufrido por el mismo escrutinio público en los últimos meses.

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Jenna Ortega preocupa a sus fans por su apariencia

Jenna ha tenido una sesión de fotos y entrevista con la revista Esquire donde ha dejado ver su notable cambio físico, y que ha dejado preocupados a sus fans, y que han inundados las redes sociales con comentarios como: “¿Jenna, estás bien?”, “¿Por qué está tan delgada?” y “Recupérate pronto”.

La discusión también ha incluido comparaciones con Ariana Grande, quien también ha sufrido de este constante escrutinio público por su imagen delgada, que incluso la ha llevado a retirarse temporalmente de la escena pública.

¿Por qué Jenna Ortega no comía nada durante las filmaciones?

Durante la entrevista, Jenna confesó que podía pasar jornadas enteras sin comer ni beber agua, con el objetivo de no causar molestias a la producción y mostrarse mucho más profesional: “Podía pasar una jornada completa sin comer ni tomar agua”.

La actriz reconoce que esta presión impuesta por ella misma fue un error, y admite que le hubiera gustado actuar mejor y priorizar su salud antes que al trabajo: “No me preocupé lo suficiente por mí misma”.

Los nuevos proyectos de Jenna Ortega después de Merlina

Tras el final de Merlina, Jenna Ortega busca demostrar su versatilidad con nuevos proyectos y personajes, entre ellos destacan Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi y con estreno previsto para octubre de 2026, y The Great Beyond, de J.J. Abrams.