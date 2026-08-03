¿Qué está pasando con Ariana Grande? La cantante pausará su carrera en medio de fuertes críticas a su imagen

Tras el éxito de ‘Wicked’, Ariana Grande lanzó su nuevo disco ‘Petal’ y regresó a los escenarios con su gira Eternal Sunshine; sin embargo, tras el último show que se celebrará el próximo 1 de septiembre, la actriz y cantante pausará su carrera de forma indefinida.

Durante las giras de prensa y los recientes conciertos, Ariana ha sido víctima de un constante escrutinio sobre el aspecto físico de su imagen y cuerpo, poniendo en duda su estado de salud y generando comentarios que le dañan, razón por la que ha decido tomarse un retiro temporal.

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Ariana Grande anuncia su retiro temporal de la actuación y la música

A través de la revista People, un representante de Ariana dio a conocer la decisión de la cantante, que ha tomado por sorpresa a sus millones de fans que esperaban que extendiera las fechas de su gira.

“Ariana dará un paso atrás en la presencia visible después de completar la Eternal Sunshine Tour”, comienza a decir en nombre de Ariana.

En el comunicado se menciona que Grande se ha sentido profundamente feliz y agradecida con el resultado de la gira, pero espera terminar para tomarse un merecido descanso, sobre todo del escrutinio que ha causado su imagen.

“Espera con ganas terminar la gira y terminarla con una nota alta, tanto de forma sana como feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, lo que ha provocado un escrutinio público interminable y constante”, continúa el representante. “Esta gira ha sido una experiencia preciosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado cada minuto de esta gira”.

La exigencia física de Eternal Sunshine para Ariana Grande

Una fuente cercana al entorno de Ariana, declaró para People que el tour se ha convertido en una gran exigencia física para Grande; sin embargo, su desempeño sobre el escenario es impecable.

“Ella ofrece un espectáculo muy físico, y hay mucha atletismo involucrado. Actúa de forma sana y exitosa a un nivel muy alto noche tras noche”.

Sin embargo, y a pesar de sentirse bien físicamente, Ariana tampoco participará en la reposición de Sunday in the Park with George en el West End de Londres, donde compartiría escenario con Jonathan Bailey, su compañero en Wicked.

Las constantes críticas al aspecto físico de Ariana Grande

En los últimos años, la apariencia física y el estado de salud de Ariana han sido motivo de constantes comentarios y especulaciones, la conversación cobró aún más fuerza tras el estreno del videoclip de su más reciente sencillo, “Petal”, incluido en el álbum del mismo nombre lanzado el 31 de julio, reavivando el debate en redes sociales y entre sus seguidores.

La ganadora del Grammy ha respondido a los comentarios sobre su cuerpo en varias ocasiones, incluso a través de sus canciones, como en “Yes, And? de su álbum de

En su canción “Yes, And?” de su álbum de 2024, donde canta: “Mi cara está sentada, no necesito disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tu negocio es tuyo, y el mío es mío”.