Así puedes evitar el efecto rebote después de dejar Ozempic o Mounjaro

El efecto rebote después de suspender un GLP-1 es una de las preguntas más frecuentes y una de las realidades más documentadas de estos tratamientos. Los estudios muestran que aproximadamente el 70% de quienes interrumpen la semaglutida recuperan parte del peso perdido en los siguientes 12 a 18 meses. Entender por qué ocurre y qué se puede hacer al respecto es lo que marca la diferencia entre mantener los resultados y volver al punto de partida.

Por qué ocurre el efecto rebote

El Dr. Gontrand López-Nava, director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario HM Sanchinarro, explica que “estos fármacos GLP-1, al actuar sobre el cerebro, bloquean el circuito de apetito y saciedad, pero es un bloqueo a nivel del hipotálamo que funciona únicamente mientras se utiliza el medicamento.” Cuando se suspende, el apetito regresa y, si no hay hábitos consolidados que lo compensen, la ingesta vuelve a aumentar de forma progresiva.

Los tres errores que más lo provocan

La nutrióloga clínica Dra. Erika Pérez identifica tres errores principales: haber usado el medicamento como única estrategia sin tocar alimentación, ejercicio ni sueño; suspenderlo de forma abrupta sin plan de salida; y no haber cuidado la proteína ni el músculo durante el tratamiento, perdiendo peso pero con una parte importante correspondiente a masa muscular.

La proteína y el músculo como herramienta principal

Uno de los factores más subestimados en el efecto rebote es la pérdida de masa muscular que ocurre durante el tratamiento con GLP-1, que puede representar hasta el 40% del peso total perdido. Mantener o aumentar la masa muscular mediante entrenamiento de fuerza y consumo adecuado de proteína no solo mejora la composición corporal durante el tratamiento, sino que protege el metabolismo basal cuando el medicamento se suspende, haciendo que el rebote sea significativamente menor.

Cómo salir del tratamiento de forma inteligente

La suspensión gradual, reduciendo la dosis de forma progresiva en lugar de cortar de golpe, da tiempo al cuerpo para adaptarse a niveles de apetito más altos sin que el cambio sea tan brusco. Este proceso siempre debe hacerse bajo supervisión médica y con un plan nutricional de mantenimiento ya establecido antes de iniciar la bajada de dosis.

Lo que la ciencia más reciente dice

Un procedimiento conocido como rejuvenecimiento de la mucosa duodenal está siendo estudiado como alternativa para mantener la pérdida de peso después de suspender GLP-1. En los primeros datos disponibles, quienes se sometieron al procedimiento recuperaron un 40% menos de peso que el grupo de control seis meses después de suspender el fármaco. Aunque todavía es una intervención en fase de investigación, los resultados preliminares son prometedores para quienes buscan opciones más allá del estilo de vida.

La clave que los especialistas repiten

El GLP-1 no cura la obesidad, la gestiona mientras está activo. La única forma real de sostener los resultados a largo plazo es que los hábitos de alimentación, ejercicio y sueño estén tan consolidados al momento de suspender el medicamento que el cuerpo no necesite del mismo para mantener el equilibrio. Eso no ocurre solo con el paso del tiempo, ocurre con trabajo consciente desde el primer día del tratamiento.