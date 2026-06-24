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Fitness
Las celebridades que confesaron haber usado Ozempic y rompieron el silencio sobre el tema
De Whoopi Goldberg a Amy Schumer, estas celebridades hablaron abiertamente sobre su experiencia con Ozempic y medicamentos similares, incluyendo los efectos secundarios que pocas veces se mencionan.
Junio 24, 2026
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Pamela López