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Fitness
Las celebridades que confesaron haber usado Ozempic y rompieron el silencio sobre el tema
De Whoopi Goldberg a Amy Schumer, estas celebridades hablaron abiertamente sobre su experiencia con Ozempic y medicamentos similares, incluyendo los efectos secundarios que pocas veces se mencionan.
Junio 24, 2026
·
Pamela López