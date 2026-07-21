Ozempic o Mounjaro: cuánto tiempo puedes tomarlo antes de que deje de funcionar

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes toman medicamentos GLP-1 es exactamente esta: ¿hay un punto en que dejan de funcionar? ¿Se puede tomar Ozempic o Mounjaro indefinidamente? ¿El cuerpo desarrolla tolerancia? La respuesta es más matizada de lo que parece, y entenderla bien cambia completamente cómo se abordan estos tratamientos a largo plazo.

No existe un límite de tiempo establecido, pero sí condiciones

Los medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy y Mounjaro no tienen una duración máxima de uso aprobada. A diferencia de algunos tratamientos que se prescriben por ciclos definidos, estos se diseñaron como medicamentos de uso crónico, similares a los que se toman para la hipertensión o el colesterol. La Dra. Soma Mandal señala que su idoneidad para el uso a largo plazo depende de la salud general del paciente y de los efectos secundarios que pueda experimentar, factores que el médico tratante evalúa de forma continua.

El cuerpo no desarrolla tolerancia al medicamento en sí

A diferencia de lo que ocurre con algunos fármacos, el cuerpo no genera tolerancia a los GLP-1 en el sentido de que el medicamento “deje de funcionar” con el tiempo. Lo que sí puede ocurrir es que la pérdida de peso se estabilice en un punto, lo que los especialistas llaman meseta, que no es señal de que el medicamento falló sino de que el cuerpo llegó al equilibrio entre el efecto supresor del apetito y las adaptaciones metabólicas propias de cada organismo.

Lo que sí pasa con el tiempo: el efecto depende de los hábitos

La evidencia más clara sobre el uso prolongado de GLP-1 es que los resultados a largo plazo dependen en gran parte de los cambios de hábito que se hicieron durante el tratamiento. Los estudios muestran que los pacientes que combinaron el medicamento con cambios reales en alimentación y ejercicio mantienen los resultados de forma más sostenida que quienes dependieron exclusivamente del fármaco. El medicamento facilita el proceso, pero no lo garantiza por sí solo.

Qué pasa si lo dejas después de años de uso

Independientemente del tiempo que lleves tomándolo, la discontinuación sin plan de salida tiene consecuencias predecibles. La discontinuación típicamente resulta en recuperación del peso perdido, con estudios mostrando que los pacientes recuperan aproximadamente dos tercios del peso en el año siguiente. Esto no es una falla de voluntad sino un reflejo de que la obesidad es una enfermedad crónica que, como la hipertensión, generalmente requiere manejo continuo.

Cuándo sí tiene sentido evaluar suspenderlo

Hay casos donde suspender el medicamento tiene sentido médico: si los efectos secundarios son intolerables y no mejoran con ajustes de dosis, si hay una condición nueva que lo contraindica, si se busca un embarazo, o si los objetivos de salud que motivaron el tratamiento se alcanzaron y se consolidaron con hábitos sólidos. En cualquiera de estos casos, la decisión siempre debe tomarse con el médico tratante y con un plan de mantenimiento establecido antes de la suspensión.

La comparación entre Ozempic y Mounjaro en cuanto a duración

Mounjaro, cuyo principio activo es la tirzepatida, actúa sobre dos receptores en lugar de uno, lo que en los ensayos clínicos ha mostrado una mayor pérdida de peso en el mismo periodo de tiempo comparado con la semaglutida de Ozempic. Pero en términos de duración del efecto y de lo que ocurre al suspenderlo, ambos comparten la misma lógica: el efecto persiste mientras se toma el medicamento, y tiende a revertirse cuando se suspende sin los hábitos adecuados de respaldo.