Si tomas GLP-1 para bajar de peso, evita estos 5 errores

Los medicamentos GLP-1 como Ozempic, Wegovy y Mounjaro transformaron el panorama del manejo del peso, pero hay algo que los especialistas repiten una y otra vez: el medicamento no hace el trabajo solo. Estos son los cinco errores más comunes que reducen los resultados y, en algunos casos, generan consecuencias que nadie esperaba.

Error 1: creer que el medicamento funciona sin cambios de hábito

El error más frecuente y el más documentado. El Dr. Luis Dorado, especialista en Nutrición Clínica y Manejo Integral de la Obesidad, lo explica sin rodeos: “El error más común es pensar que estos fármacos funcionan por sí solos, sin necesidad de un enfoque integral.” El medicamento reduce el hambre y mejora la saciedad, pero si no hay cambios reales en alimentación y actividad física, los resultados son limitados y el efecto rebote al suspenderlo es significativo. Los GLP-1 son una herramienta, no una solución completa.

Error 2: saltarse las dosis iniciales para ver resultados más rápido

La dosis siempre empieza baja, en 0.25mg en el caso de la semaglutida, y se sube de forma progresiva solo si el cuerpo la tolera bien. Saltarse ese proceso gradual no acelera los resultados, pero sí dispara los efectos secundarios gastrointestinales, náuseas, estreñimiento y diarrea, que son los más comunes y los que llevan a más personas a abandonar el tratamiento antes de tiempo.

Error 3: perder peso demasiado rápido

Más rápido no es mejor en este contexto. Los medicamentos GLP-1 pueden hacer que hasta el 40% del peso total perdido sea masa muscular en lugar de grasa, y perder músculo tiene consecuencias reales para el metabolismo, la fuerza y el aspecto físico general. El ejercicio de fuerza desde el inicio del tratamiento es la forma más efectiva de proteger la masa muscular mientras se pierde peso, y es uno de los pasos que más se omiten.

Error 4: suspenderlo de forma abrupta

Entre el 30% y el 40% de los pacientes recuperan parte del peso perdido al dejar la medicación, especialmente si no mantuvieron los hábitos durante el tratamiento. Suspenderlo sin reducción progresiva de dosis y sin un plan de mantenimiento claro es una de las causas más comunes de rebote, y no es un fallo del medicamento sino del proceso de salida.

Error 5: comprarlo sin receta o en canales no autorizados

Las agencias reguladoras han alertado de forma repetida sobre versiones falsificadas o mal dosificadas de estos medicamentos que circulan en línea y en mercados no autorizados, con errores de concentración que pueden ser peligrosos. El único camino seguro es a través de un médico certificado y una farmacia autorizada, sin excepciones.