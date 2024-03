Celebridades que aceptaron públicamente el uso de medicamentos para bajar de peso

El uso de medicamentos para bajar de peso podría presentar severos daños a la salud, por lo que las farmacéuticas estadounidenses han pedido a las celebridades no promover su consumo

Las alertas sanitarias estadounidenses se encendieron luego de la 96ª ceremonia de los Óscar debido a que hubo una notable tendencia de delgadez entre los asistentes, quienes, además, han aceptado públicamente el uso de fármacos y medicamentos para lograr el físico de sus sueños.

Se trata de OZEMPIC, un medicamento originalmente formulado para contrarrestar las implicaciones a la salud que trae consigo la diabetes tipo II, por ejemplo, ayuda a nivelar el azúcar en la sangre y aunque no es un medicamento para bajar de peso, su uso con fines estéticos se ha popularizado entre las celebridades de Hollywood, por lo que el fabricante y las autoridades sanitarias estadounidenses han pedido a los consumidores que no promuevan su uso si no es prescrito por un especialista ya que su consumo por vanidad genera desabasto que impacta en la salud de las personas que sí requieren del tratamiento médico.

Efectos secundarios de OZEMPIC, el verdadero ganador de los Óscar

De acuerdo con información oficial publicada en su portal web, medicamentos como OZEMPIC puede tener graves repercusiones a la salud tales como:



Inflamación del páncreas (pancreatitis)

Cambios en la vista

Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia

Problemas renales (insuficiencia renal)

Reacciones alérgicas graves

Problemas de la vesícula biliar

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor estomacal

Estreñimiento

Efectos secundarios de OZEMPIC, el verdadero ganador de los Óscar Getty images

Celebridades que han aceptado públicamente el uso de medicamentos para bajar de peso