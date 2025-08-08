Zapatos en tendencia para otoño-invierno 2025: 5 estilos que dominarán la temporada

El otoño-invierno 2025 cada vez está más cerca y llega con la mezcla perfecta entre los clásicos renovados y unas propuestas atrevidas que prometen elevar cada uno de tus looks. Si tú, como los diseñadores, estás lista para apostar por siluetas versátiles, texturas llamativas y acabados que elevan cualquier outfit, aquí te dejamos cinco estilos de zapatos que te van a encantar.

Zapatos en tendencia para otoño-invierno 2025

Animal print exótico

Pinterest

El animal print llegó para quedarse y ahora se reinventa para pasar del estampado tradicional a texturas inspiradas en pieles exóticas como víbora, cocodrilo o incluso pitón. Este acabado no solo agrega un toque de lujo al calzado, sino que también transforma un look básico a uno con mucha personalidad.

Estilo western

Pinterest

El calzado estilo western también no solo es atemporal, sino que también se mantiene entre los favoritos este 2025. Los botines y botas western elevan cualquier look gracias a sus detalles metálicos, bordados discretos y combinaciones de colores que las hacen más versátiles que nunca.

Zapatos de punta abierta

Pintrest

Sé que suena extraño que un estilo de zapatos que se relaciona con climas cálidos se esté posicionando entre los must have para otoño-invierno, pero si se combinan con medias delgadas o calcetines con patrones, puedes mantener el estilo sin sacrificar la comodidad.

Mocasines

Pinterest

Los mocasines regresaron con mucha fuerza gracias a su versatilidad y comodidad. Esta temporada veremos modelos chunky con suelas gruesas, adornos metálicos y materiales como charol o gamuza que te hacen ver como recién salida de la pasarela.

Zapatos Mary Jane

Freepik

Yo sé que el estilo Mary Jane muchas veces se relaciona con calzado infantil, pero esta vez se renueva para asentarse como una de las tendencias más femeninas del año. Su diseño con correa al empeine y punta redondeada combina lo mejor de lo vintage con toques modernos.

Sea cual sea tu elección, estos cinco estilos de zapatos no solo serán tendencia para el otoño-invierno 2025, también van a ser grandes aliados para armar cualquier look, desde los más versátiles a los más minimalistas. Prepárate para lucir espectacular esta temporada.