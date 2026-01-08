Suscríbete
Llegó el fin del clean look: ¿qué tiene que decir el maquillaje en 2026?

El maquillaje en 2026 se aleja del clean look y apuesta por ojos protagonistas, rubor visible y labios con presencia. Una nueva etapa donde la expresión vuelve a ser el centro

Enero 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Maquillaje metalizado (1).jpg

Llegó el fin del clean look: ¿qué tiene que decir el maquillaje en 2026?

Pinterest

Durante varias temporadas, el clean look dominó el discurso del maquillaje. Piel pulida, cejas peinadas hacia arriba, labios casi invisibles y una estética que prometía frescura permanente. Funcionó, sí, pero también se volvió predecible. En 2026, ese ideal empieza a desdibujarse y el maquillaje recupera algo que había perdido: opinión.

El cansancio no viene de la naturalidad, sino de la uniformidad. El clean look dejó de ser una elección para convertirse en una obligación estética. En redes, en alfombras rojas y en la vida cotidiana, todas las caras empezaron a verse demasiado parecidas. El maquillaje, que históricamente ha sido una herramienta de expresión, quedó reducido a corrección discreta.

En 2026, el péndulo se mueve en otra dirección. No se trata de cubrir la piel ni de regresar al exceso sin sentido, sino de volver a comunicar algo. El maquillaje deja de pedir permiso y se atreve a ser visible otra vez. Ojos con intención, labios que no se esconden y mejillas que asumen su color natural —o uno completamente inesperado— marcan esta nueva etapa.

Los ojos se convierten en el centro del discurso. Delineados gráficos, sombras intensas, juegos de color y acabados satinados o metálicos aparecen como respuesta directa a la neutralidad extrema. No es un maquillaje pesado sino uno consciente. Cada trazo tiene propósito y cada color cuenta una historia distinta según quién lo lleve.

Tendencias 2026 en makeup (1).jpg

Pinterest

La piel también cambia, pero no para desaparecer. En lugar del acabado hiperperfecto, aparece una piel real con textura, brillo natural y correcciones estratégicas. El enfoque ya no es borrar, sino acompañar. El maquillaje se adapta al rostro, no al revés. Esto permite looks más honestos, menos rígidos y mucho más personales.

El rubor deja de ser anecdótico y se vuelve protagonista. Se lleva visible, alto, extendido, incluso con tonos que antes se reservaban para editoriales. Rosados intensos, corales profundos y matices rojizos aportan energía y carácter. No buscan simular timidez, sino presencia.

En labios, el mensaje es claro, volver a ocupar espacio. Glosses intensos, acabados vinilo y colores sólidos regresan como contrapunto al nude permanente. El gesto es simple, pero poderoso ya que el maquillaje vuelve a notarse sin pedir disculpas.

tendencias 2026 makeup (1).jpg

Dile adiós al clean look en 2026

Pinterest

El fin del clean look no significa rechazar la naturalidad, sino liberarla de la monotonía. En 2026, maquillarse deja de ser un ejercicio de invisibilidad y vuelve a ser una elección creativa. No hay una sola forma correcta de llevar el rostro, y justo ahí está el punto.

make up maquillaje ojos Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
