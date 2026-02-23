Suscríbete
Amor y Sexo

Top 5 cosas a tomar en cuenta antes de irte a vivir con tu pareja

Irte a vivir con tu pareja es un paso gigante. Antes de empacar, analiza estos factores clave para asegurar una convivencia sana

Febrero 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
preguntas que debes hacerte antes de vivir en pareja

GettyImages

Mudarse con el amor de tu vida suena a desayunos en la cama y domingos de películas, pero la realidad de compartir el mismo techo es el desafío más grande para cualquier relación. No se trata solo de elegir el color de la alfombra, sino de fusionar dos universos que, en ocasiones, pueden colapsar. Antes de que el caos de las cajas te alcance, realiza este checklist básico de tu relación para saber si están listos para construir un hogar, te lo digo por experiencia.

La auditoría antes de la mudanza

1. Madurez emocional

Si desde antes de vivir juntos tienes que recordarle que recoja su ropa, ordene sus cosas o si no sabe manejar sus momentos de estrés sin explotar, vivir juntos será un infierno. Necesitas a un adulto funcional a tu lado, alguien con la madurez para gestionar sus propias emociones y compartir la carga mental del hogar, no alguien a quien tengas que “educar”.

También te interesa...
pareja-toxica.jpg
Amor y Sexo
Pareja tóxica: 6 señales de alerta
Agosto 21, 2019
 · 
Cosmopolitan
11 Señales que indican que necesitan terapia de pareja
Amor y Sexo
11 Señales que indican que necesitan terapia de pareja
Noviembre 20, 2016
 · 
Cosmopolitan
detalles para ser más romantica con tu pareja
Amor y Sexo
5 hábitos para mejorar la relación con tu pareja
Febrero 22, 2026
 · 
Scarlet Valencia
5 consejos para mejorar la relación con tu suegra sin afectar tu relación.png
Wellness
5 consejos para mejorar la relación con tu suegra sin afectar tu relación
Agosto 29, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

2. Salud financiera: El dinero (sí) importa

Lo que no debe de importar es si tiene millones, pero lo que sí, es su capacidad de estabilidad financiera. ¿Gasta compulsivamente? ¿Ahorra? ¿Es transparente con sus deudas? Mudarse con alguien que no tiene control sobre su dinero es invitar a la ansiedad financiera a dormir con ustedes todas las noches.

3. El clásico “uno se casa con la familia”

Recuerda: uno se vincula con la familia del otro. Si tu pareja no sabe ponerle límites a sus padres o hermanos, prepárate para tener a tus suegros opinando sobre la decoración, tus horarios y tu intimidad. La independencia real comienza por saber decir “no” a la familia de origen.

4. Estado de salud de la relación

Muchas parejas se mudan pensando que así “se arreglarán” sus problemas. Error. Vivir juntos amplifica lo que ya existe. Si la relación está rota, la convivencia solo acelerará el colapso. Solo den el paso si están en su mejor momento y si saben que pueden mejorar a diario, no para intentar salvar lo que ya no tiene pies ni cabeza.

5. Capacidad de acuerdos: La negociación es la clave

Para vivir un verano y cualquier época de manera más saludable, existen acciones detox que te harán la vida más feliz… o menos complicada, como lo quieras ver, y no, no hablamos de jugos o dietas, esta vez nos referimos a la salud mental y emocional. Aprovechar una época de buen clima (tal vez este año se le está pasando la mano al calor), de vacaciones y gente cool, puede convertirse en el momento IDEAL para hacer un detox de eso que no te está haciendo muy feliz que digamos y empezar a llevar tu vida por un lugar más bonito. Detox de redes sociales Todos hemos sufrido exceso de scroll, no lo vamos a negar, pero esto puede tener consecuencias mucho más trascendentales tanto a nivel físico, emocional y mental. Empezando por el túnel carpiano, que no tiene más remedio que operación. Llegarás a este punto si no moderas tu uso del teléfono y/o la computadora. No está de más mencionar la salud mental, que se puede ver afectada por las vidas tan perfectas y poco reales que encuentras en Instagram. ¿Y qué nos dices del aislamiento que el exceso de tecnología puede ocasionar? Pensarás que es un poco exagerado pero te lo digo… Siendo una persona completamente extrovertida he sentido ansiedad por convivir con personas después de largos periodos encerrada en el mundo digital. Detox del tóxico ¡Ya, porfa! Aprovecha este verano y la vitamina D para por fin decirle adiós a esas relaciones que te desgastan y no terminan de cuadrar en tu vida. Detecta hasta donde estás disfrutando estar mal y rompe con eso. Suena más fácil de lo que es en realidad pero elegir ir terapia, tomar algún taller de mindfulness o aprender a meditar, te recompensará más adelante. Las pequeñas acciones repetidas todos los días son las que se convierten en los hábitos que van a dirigir tu vida en el futuro. Detox de pensamientos Alguna vez leí por ahí que somos repetidores de información… Es verdad que todos los días pensamos cosas nuevas pero la información más predominante en nuestra mente es lo que pensamos una y otra vez día tras día, y si eso es negativo ¡imagínate de qué estás alimentando tu vida! Entrena a tu mente para detectar cuando esos pensamientos estén apoderándose de ti. Un tip que me sirve muchísimo es tener una “palabra ancla” o puede ser una frase corta para que puedas recordarla y repetirla de manera sencilla. En cuanto detectes que estás toxiqueando dila y que te sirva como una señal de que debes parar y reemplazar esa información por algo positivo.

Vivir juntos es crear un micro Estado. Necesitan reglas claras sobre quién limpia qué, cómo se dividen los gastos y cómo se respeta el espacio personal. Si no pueden sentarse a negociar y, sobre todo, respetar lo acordado, el resentimiento se comerá el amor en menos de seis meses.

La convivencia exitosa es 10% decoración y 90% estrategia. No te mudes por presión o por ahorrarte unos pesos en la renta; hazlo porque tu relación es lo suficientemente sólida como para resistir la rutina. Tu paz mental siempre será más valiosa que cualquier contrato de arrendamiento.

vida en pareja vivir con un hombre
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Lana del Rey y su esposo
Amor y Sexo
¿La edad importa? La regla del ‘7' y qué dice la ciencia sobre la diferencia de edad en el amor
Febrero 21, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Posición sexual 72
Amor y Sexo
Posición 72: qué es y por qué tantas parejas quieren probarla
Mayo 22, 2025
 · 
María Dávalos
24 Posiciones sexuales just for girls
Amor y Sexo
24 Posiciones sexuales just for girls
Julio 26, 2015
 · 
Cosmopolitan
Esta-es-la-diferencia-de-edad-ideal-para-que-una-relación-tenga-éxito-según-la-ciencia.jpg
Amor y Sexo
El hábito que salvará tu relación (y no incluye a tu pareja)
Febrero 22, 2026
 · 
Scarlet Valencia