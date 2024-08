5 consejos para mejorar la relación con tu suegra sin afectar tu relación

Sí la relación con tu suegra no es del todo amable, pon en marcha estos 5 consejos infalibles para mejorar la convivencia

Cuando te casas con un hombre, también te casas con su familia, particularmente con su madre. Y es que este dicho no es en vano, todo el sistema de creencias, hábitos y valores de una persona interfieren en sus relaciones de pareja, es por eso que algunas -a pesar de ser sumamente amorosas y pasionales- no triunfan, pues son irreconciliables.

Sin duda, uno de los temas más recurrentes en terapia es la relación con la familia política, particularmente con el núcleo de tu pareja: mamá, papá y hermanos o hermanas.

La convivencia llega a un grado tal que, generalmente, o formas parte importante de la familia o no te pueden ver ni en pintura, pero nunca podrás pasar desapercibida. Si estás en el segundo escenario sigue leyendo pues tenemos para ti 5 consejos para mejorar la relación con tu suegra sin dañar tu relación en el intento.

Detecta la raíz del roce

En la mayoría de los casos el problema es realmente una mala interpretación de acciones o intenciones, pues ni tú quieres que tu pareja se aleje de su mamá, ni tu suegra quiere que tú y su hijo tengan problemas. Sin embargo, si tu caso pertenece a esa mínima posibilidad donde sí hay una guerra cantada personal e individualmente primero debes detectar de dónde viene y por qué hay un problema: ¿tu suegra te trata mal o es tu pareja quien no te da tu lugar?

Primero habla con tu pareja

Recuerda, queremos frenar el problema, no hacerlo más grande. Para ellos te servirá la comunicación asertiva: no quieres que tu pareja se aleje de su mamá, quieres que te respeten y que él no tenga que elegir entre una y la otra.

Si ya detectaste de dónde viene el problema primero habla con tu pareja y dile lo que sientes sin irrespetar a su mamá.

Procura siempre el respeto y la cortesía

Sabemos que a veces es complicado tener una relación cordial cuando hay fricciones fuertes de por medio, pero asegúrate de no faltarle nunca al respeto a tu suegra por mucho que te sientas provocada, no seas tú quien ponga en una elección a tu pareja.

Sé empática

Sí, es necesario ejercer la empatía con tu suegra y tu pareja, pero nunca permitas que no te respeten ni te den tu lugar, la empatía no es sinónimo de sumisión, si en algún momento consideras que puedes hablar con tu suegra para limar asperezas, hazlo, si consideras que es una idea que vulnera tu integridad, mejor aléjate.

Nunca busques su aprobación

Sé congruente, no busques caerle bien, ni luches por su aprobación, recuerda que cada una tiene su lugar en el corazón de tu pareja, su hijo. A veces sólo toca aceptar que hay personas con otra visión del mundo y realmente quien debe importarte es tu pareja, no su familia.