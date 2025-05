Katy Perry confronta a fan en pleno concierto por enviarle mensajes a Orlando Bloom

Con el inicio del The Lifetimes Tour, ha habido momentos virales de la cantante en el escenario, pero uno de los más recientes tomó por sorpresa a los fans. Ya que Katy Perry no solo sabe cómo dar un espectáculo, también sabe cómo poner límites con estilo.

Durante una de sus presentaciones del The Lifetimes Tour en Las Vegas, la cantante detuvo el concierto para confrontar públicamente a un fan que supuestamente ha estado enviándole mensajes a su esposo, Orlando Bloom, desde su residencia de conciertos en 2021.

En el video se le escucha decir lo siguiente:

“Sé por qué estás aquí. Oye, si sigues enviándole DMs a mi hombre... lo has estado haciendo durante meses, desde la residencia. No viniste a verme tocar. Si sigues enviándole mensajes a mi hombre, haré que te saquen. En serio, mejor búscate tu propia vida. Soy su esposa. No quiero esto. Soy suya.

“Él no te quiere, Kyle. Soy su esposa. Soy suya, él es mío... ¡Mantente alejado, carajo!”

Por impactante que fuera esa interrupción, la realidad es que solo fue el preámbulo para dar paso a su siguiente canción, ‘I’m His, He’s Mine’. Por lo que no hubo un gran desplante de celos por parte de la cantante, felizmente casada con Bloom.