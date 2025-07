Charlize Theron confirma que el sexo con personas más jóvenes puede ser mejor

Hablar abiertamente de sexualidad no siempre es fácil, pero Charlize Theron no tiene problema en decir lo que piensa. Durante su visita al podcast “Call Her Daddy”, la actriz de 49 años sorprendió a sus fans con una confesión sin filtros: tuvo un encuentro con alguien de 26 años y fue, según sus propias palabras, “jodidamente increíble”.

Charlize Theron habla del sexo con personas jóvenes y por qué puede ser increíble

Más allá de la anécdota, sus palabras reavivaron una conversación que muchas veces se evita: ¿es el sexo mejor cuando tu pareja es más joven? Y aunque cada experiencia es única, tanto la ciencia como testimonios como los de Theron apuntan a que hay algo especial en estas dinámicas.

Varios estudios han encontrado que cuando una mujer es mayor que su pareja, la satisfacción sexual suele ser mayor. Debido a factores como la confianza y experiencia que aporta la mujer, hasta el deseo, energía y disposición a explorar de una pareja más joven.

En el caso de Charlize, no se trató de una relación formal ni de una historia de amor de película, se trató de un encuentro casual. También confesó que ser mamá soltera a veces complica un poco las cosas, pero no por eso ha dejado de explorar y disfrutar su vida sexual.

Su historia resuena con muchas mujeres que se encuentran en la misma situación o creen que que a partir de cierta edad deben “apagar” su deseo o dejar de vivir su sexualidad plenamente. Y no, no tiene por qué ser así. Explorar, redescubrir, permitirse sentir y hablarlo con libertad es parte de una vida sexual saludable.