¡Millie Bobby Brown y Jake Bonjovi son papás!

August 21, 2025 • 
María Dávalos
El amor está en el aire y las celebridades lo saben, desde costosas propuestas matrimoniales como la de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez, a escapadas románticas por Europa como las de Dua Lipa y Calum Turner.

Ahora una de las parejas más jóvenes y queridas de la industria del entretenimiento se suma a esta tendencia de demostrar que su amor está más fuerte que nunca y compartieron la noticia de que serán papás.

¿Millie Bobby Brown estaba embarazada?

Fue a través de redes sociales que Millie y Jake anunciaron que recibieron a su primer bebé juntos. Aunque a primera vista las primeras dudas que surgieron fueron alrededor de un posible embarazo para la actriz de Stranger Things. En su publicación aclaran que fue a través de la adopción que recibieron a su pequeña.

De momento no han dado a conocer más información sobre la bebé o el proceso de adopción; lo único que sabemos es lo que informaron en su comunicado, que dice lo siguiente:

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción.Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad.Y luego hubo 3.Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

Esta noticia nos llena el corazón de ternura, ya que a su corta edad han demostrado ser una de las parejas más sólidas entre las celebridades. Sin duda, no podemos esperar a conocer a la pequeña, claro, cuando sus papás crean prudente.

