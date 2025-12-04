La moda de las situationships: ¿por qué caemos en ellas y cómo salir de ahí?

En la era de las aplicaciones de citas y la sobrecarga de opciones, ha surgido un fenómeno que domina el panorama romántico: la situationship. Es esa zona gris indefinida donde hay una conexión emocional y física, pero sin etiquetas, sin compromiso y sin un futuro claro. Es una “relación” que existe, pero no se oficializa.

¿por qué se ha vuelto tan popular? Porque ofrece la cercanía de una pareja sin las “obligaciones” que a menudo asociamos con el noviazgo formal. Pero cuidado: esta aparente libertad puede esconder una trampa emocional.

¿por qué estamos cayendo en la trampa de la situationship?

La popularidad de las situationships se debe a varios factores psicológicos y sociales:



El miedo al compromiso (y la “mejor opción”): la sobrecarga de opciones en las apps nos hace creer que siempre hay alguien “mejor” a la vuelta de la esquina. Esto genera una aversión al compromiso profundo. La evitación del riesgo: entregarse a una relación formal implica vulnerabilidad y el riesgo de ser herido. Una situationship ofrece una distancia emocional de seguridad. La gratificación instantánea: nos permite disfrutar de la intimidad y la compañía sin tener que hacer el trabajo arduo de construir una relación a largo plazo. La ambición profesional: especialmente entre las mujeres, la prioridad de la carrera puede hacer que una situationship parezca una opción “conveniente” para no “distraerse” con un compromiso serio.

Test rápido: ¿estás en una situationship (o a punto)?

Responde sí o no:



¿pasan tiempo juntos y tienen intimidad física, pero evitan hablar de “lo nuestro” o de planes a largo plazo?

¿te sientes confundida sobre el futuro de la relación y tienes miedo de preguntar para no “arruinarlo”?

¿tu pareja te da señales contradictorias (calidez y cercanía un día, distancia y frialdad al siguiente)?

¿no conoces a sus amigos o familiares cercanos, o él/ella no conoce a los tuyos, a pesar del tiempo que llevan “saliendo”?

¿sientes que estás invirtiendo emocionalmente más que la otra persona?

Si respondiste “sí” a la mayoría, ¡felicidades, estás oficialmente en una situationship!

¿cuándo es momento de salir de ella? (la confrontación)

Una situationship puede ser divertida y liberadora... Hasta que deja de serlo. Las señales de alarma son claras:



Cuando empiezas a sentir ansiedad: si la incertidumbre te roba el sueño, te hace dudar de tu valor o te genera más estrés que alegría. Cuando tus necesidades emocionales no se cumplen: si anhelas un compromiso más profundo, claridad y un futuro, y tu pareja no está dispuesta a dárselo. Cuando no estás disponible para algo real: al mantenerte en una situationship, estás ocupando tu tiempo y energía emocional que podrías invertir en una relación que sí cumpla tus expectativas. Cuando hay un desequilibrio de inversión: si sientes que das más de lo que recibes y que tu tiempo y afecto no son valorados por igual.

La solución: recupera el poder (y tu tiempo)

Comunicación directa: aunque duela, ten una conversación honesta. Pregunta: "¿qué somos? ¿hacia dónde va esto?”. Si la respuesta es evasiva o no es lo que buscas, es tu señal. Establece tus límites: decide qué estás dispuesta a aceptar y qué no. Si el compromiso no es una opción, prepárate para marcharte. Invierte en ti: enfoca tu energía en tu trabajo, tus amigos y tus hobbies. Si tu felicidad no depende de esa persona, será más fácil salirte de la dinámica. Confía en tu valor: eres digna de una relación que te ofrezca claridad, respeto y un futuro. No te conformes con menos por miedo a la soledad.

Conclusión Cosmo: las situationships son el desafío moderno del amor. Son una lección para aprender a escuchar tus propias necesidades y tener el coraje de pedir lo que mereces. La verdadera libertad no es evitar el compromiso, sino elegirlo con una persona que quiera construir contigo, no solo pasar el rato.