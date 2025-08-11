Línea del tiempo: la historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Si hay parejas que nos han robado el corazón, el romance entre Georgiana Rodriguez y Cristiano Ronaldo es de los que encabezan la lista. Desde la peculiar manera en la que se conocieron hasta cómo ha llevado la crianza de sus hijos; pero la historia de ensueño no se detiene ahí, ya que anunciaron su compromiso después de años juntos.

Aunque no se ha dado a conocer más información sobre la boda que pinta para ser una de las más importantes en el mundo de las celebridades, algo es seguro: su historia de amor aún tiene muchos capítulos por escribir; es por eso que aquí te contamos cómo su romance se ha fortalecido con los años.

Línea del tiempo: el romance entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

2016: El encuentro inesperado

A diferencia de muchas parejas en el mundo del fútbol, Geo y Cris no se conocían desde pequeños, sino que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid donde Georgina trabajaba como asesora de ventas. Esa visita en 2016 a la tienda de la casa de moda italiana fue lo único que necesitaron para entender que se trataba de amor a primera vista.

Noviembre 2016 - Cristiano y Georgina son vistos juntos en Madrid Getty Images

Fue en noviembre del mismo año cuando se les vio por primera vez juntos fuera del ámbito vendedora-cliente. Lo que rápidamente desató los rumores de un romance, el cual ambos no tardaron en comparar.

2017: Hacen su debut como pareja y familia

Pocos meses después de su primer avistamiento juntos, Cristiano y Georgina no dudaron en hacer oficial su relación en uno de los eventos futbolísticos más importantes, la ceremonia de premios The Best FIFA. La cual se llevó a cabo el 9 de enero del 2017 en Zúrich, donde aprovecharon para posar como toda una familia, ya que iban acompañados del hijo mayor de Cristiano, Cristiano Jr..

Hacen su debut como pareja en los premios THE BEST Getty Images

Para marzo de ese mismo año, Cristiano aprovechó para presumir su gran amor, al subir a sus redes sociales una foto donde se le ve abrazando a Geo, la cual acompañó de un emoji de corazón.

En junio de ese mismo año, volvieron a dejar boquiabierta a la prensa, al anunciar la llegada de los gemelos Eva y Mateo, los cuales fueron concebidos a través de gestación subrogada. Aunque inicialmente fue una decisión que Cristiano tomó antes de formalizar su relación con Georgina, ella no dudó en presentar a los bebés de la mano del ganador del Balón de Oro.

Lo más tierno fue que no tardó mucho para que ambos anunciaran que se encontraban esperando a su primer bebé juntos. En julio dan el anuncio, para agosto Georgina debuta su pancita de embarazada en la portada de HOLA! y en noviembre anunciaron la llegada de Alana Martina.

2018–2021: Crece la familia y llegan los primeros rumores de compromiso

Superar 2017 iba a ser complicado, pero 2018 llegó con muchos cambios para la pareja, ya que Cristiano firmó su traspaso a la Juventus, por lo que dejan atrás Madrid para hacer de Turín, Italia, su nuevo hogar.

Para ⁠noviembre del mismo año, empiezan a surgir fuertes rumores de un posible compromiso, ya que Georgina fue vista usando un gran anillo de diamante. La noticia no fue comentada por la pareja, pero años después sí anunciaron otro gran paso como familia. Ya que en octubre del 2021 dieron a conocer que esperaban gemelos, los cuales serían un niño y una niña.

2022: Uno de los momentos más difíciles para la pareja

En abril del 2022, la pareja se encontró en una situación muy complicada, ya que nacen los gemelos, pero desafortunadamente falleció el varón. La noticia de la muerte de su pequeño, el cual iba a ser llamado Ángel, fue algo que compartieron abiertamente en redes sociales, acompañado de la alegría (un tanto agridulce) del nacimiento de su hija, Bella Esmeralda.

2023: Nueva etapa familiar

Después de una temporada complicada para Cristiano en su paso por el Manchester United, el jugador anunció en enero del 2023 su llegada a Arabia Saudita tras su fichaje con el equipo Al-Nassr.

Este cambio de escenario no solo cambió la dinámica familiar, también la manera en que Cristiano se refería a Geo, ya que en entrevistas él la mencionaba como su esposa. Lo que ambos llegan a aclarar a su manera. Por su parte, Georgina decía que, aunque no estaban casados, ellos ya sentían que eran marido y mujer. En cuanto a Cristiano, él aseguraba que se casaría con ella cuando llegara el momento adecuado. El cual parece que ya está más cerca que nunca.

2025 Anuncian su compromiso

Fue de una manera sutil pero muy enternecedora que Georgina anunció su compromiso con Cristiano el 11 de agosto del 2025. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria compartió una foto en la que se ve su mano con un gran anillo de diamante de corte ovalado, acompañado de la frase:

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.”

De momento no se ha dado información sobre cuándo o dónde podría ser la boda. Pero el panorama pinta bien, aunque se lleve a cabo en Arabia Saudita. Sea cual sea la fecha y el venue, le deseamos lo mejor a la pareja en este nuevo capítulo de su gran historia de amor.