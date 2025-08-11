Suscríbete

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comprometidos

Cristiano-Ronaldo-Georgia-Rodriguez-compromiso.jpg
Entretenimiento
Línea del tiempo: la historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Conoce cómo inició la historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, desde su encuentro en 2016 hasta anunciar su compromiso con una romántica foto
August 11, 2025
 · 
María Dávalos