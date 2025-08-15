¿Cuántos años tendrías que trabajar para poder pagar el anillo de compromiso de Georgia Rodríguez?

Entre las mujeres, llega un momento de la vida en el que nos gusta dedicar un poco de nuestro tiempo a ver anillos de compromiso. Desde fantasear con el ideal a investigar los estilos, para que el día en que nos llegue esa duda sutil de qué tipo de anillo nos gustaría, estemos más que listas.

En ese conocer del mundo de los anillos de compromiso, es inevitable el curiosear sobre los anillos de compromiso de las celebridades. Desde el icónico anillo de zafiro de la princesa Diana a opciones más modernas como el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

El cual no solo llega a casi 10 años de relación con el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, sino que también se consolidó entre uno de los anillos más comentados por el tamaño y forma del gran diamante que actualmente adorna su dedo.

Que si somos honestas, a muchas nos encantaría que nuestro prometido nos sorprenda con una joya de ese tamaño, pero económicamente hablando, es un tanto complicado que todas tengamos un novio multimillonario.

Pero en caso de que la curiosidad te mate como a nosotras, nos dimos a la tarea de investigar cuánto tiempo tendríamos que trabajar para lograr costear ese diamante y las cifras son tan sorprendentes como preocupantes.

Esto es lo que tendrías que trabajar para pagar el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez.

Instagram

Para esto tomamos de base las dos variantes de salario mínimo actuales (2025) en México:



Zona General: $278.80 pesos diarios, lo que daría aproximadamente $8,364 pesos mensuales.

Zona Libre de la Frontera Norte: $419.88 pesos diarios, que daría un total mensual de $12,596 pesos.

Ahora bien, ya tenemos las ganancias mensuales, y para este escenario imaginario, vamos a fantasear que el único gasto que tendríamos que cubrir es el del anillo y no hubo razón alguna por la que nuestros ingresos se vieran diluidos.

Según información compartida por distintos medios y expertos joyeros, el costo estimado del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez es de 15 millones de dólares. Aunque aún no se ha confirmado el dato por la persona encargada de hacer esa obra de arte, este es el precio que vamos a tomar como base.

En cuanto al costo del dólar contra el peso, sabemos que es algo que puede variar en cuestión de segundos, pero basándonos en los números que se han mantenido como constantes, vamos a trabajar con un imaginario en el que el costo del dólar está fijado en $19 pesos. Ahora sí a hacer la comparación:



Si el anillo costó $15,000,000 de dólares, en pesos mexicanos su valor sería de $281,314,315.50.

Ahora bien, al año, ganando el salario mínimo de México en la zona general, estarías percibiendo $100,368 pesos. Con este sueldo tendrías que trabajar 2802 años para poder pagar el anillo.

Con este sueldo En el caso del sueldo de la zona libre de la frontera norte, estarás percibiendo aproximadamente $151,152 al año, por lo que la cantidad de tiempo disminuye un poco, dando un total de 1861 años trabajados para poder costear esa joya.

Si revisando estos datos te das cuenta de que tal vez el anillo no es lo que te gustaría tener de esa magna pedida de mano por parte del jugador de fútbol portugués, puede que los regalos posteriores al anillo te interesen un poco más.

Porsche

Adicionalmente al millonario anillo, Cristiano, como el buen novio que es, ha decidido consentir a Gio con más regalos, entre los que destacan un Porsche Taycan eléctrico blanco y dos relojes de alta gama, un Audemars Piguet y un Patek Philippe. Si la curiosidad también te gana con estos obsequios, aquí está el desglose de costo y años por trabajar para poder tenerlos con los mismos sueldos y costo fijo del dólar:

Más allá de deprimirnos o motivarnos por estos extravagantes lujos, es interesante hacer este tipo de ejercicios para reflexionar sobre la parte real detrás de esas vidas envidiables o aspiracionales que tanto inundan nuestras redes.