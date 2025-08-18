Tres cortes de pelo que estilizan al instante y son ideales para cualquier temporada

Un corte de pelo no solo es una de las maneras más rápidas y efectivas de darle un cambio por completo a tu look. También es uno de los factores principales al momento de cómo nos sentimos con nosotras mismas al vernos en el espejo cada mañana. Un buen día de pelo puede marcar la diferencia entre sentirnos indomables o no querer salir ni de nuestro cuarto.

Es por eso que escoger un corte es algo que rara vez se toma a la ligera, por lo que es fundamental encontrar estilos que nos favorezcan y eleven cualquier outfit sin importar la temporada. Es por eso que si buscas un cambio sutil pero de alto impacto, aquí tenemos tres opciones para ti.

Tres cortes de pelo atemporales que estilizan y rejuvenecen al instante

Corte mariposa: movimiento y frescura

Pinterest

El corte mariposa es uno de los favoritos porque usa las capas largas de tal manera que estiliza y aporta volumen, enmarcando así nuestro rostro, lo que favorece mucho nuestras facciones. Se caracteriza por crear un efecto ligero y con movimiento, perfecto para quienes tienen pelo de longitud media o larga.

Blunt bob: sofisticación y estilo atemporal

El blunt bob no solo es un clásico con un acabado más marcado, es un corte que emana elegancia pura. El hecho de que llegue a la mandíbula o ligeramente más abajo, con líneas rectas y definidas, es lo que nos da esa vibra sofisticada y moderna.

Wispy bangs: fleco ligero que transforma

Pinterest

El wispy bangs o fleco desfilado es uno de los cortes que ha ganado popularidad en los últimos meses por darnos ese cambio de look que tanto buscamos sin necesidad de comprometerse demasiado. A diferencia del fleco recto y denso, este estilo es más ligero, con mechones finos que enmarcan el rostro de forma sutil.

El corte de pelo correcto puede transformar tu imagen al instante, haciéndote ver más estilizada y moderna. Ya sea con un corte estilo mariposa lleno de movimiento, un sharp bob megasofisticado o unos wispy bangs juveniles, lo importante es que elijas el estilo que mejor se adapte a tu personalidad y estilo de vida.