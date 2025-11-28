ISDIN INNOVATION el espacio donde la ciencia y la belleza se unen

La conversación sobre belleza ha cambiado: ya no se trata solo de lo que aplicas en tu piel, sino de cómo lo vives. Y eso quedó clarísimo en la experiencia inmersiva con la que ISDIN, líder internacional en fotoprotección y dermatología, cautivó a influencers, profesionales del sector y medios en un evento que redefinió lo que conocemos como innovación beauty.

En un espacio transformado en un viaje multisensorial donde la ciencia se unió con la belleza, la marca española presentó sus lanzamientos más esperados: productos que vuelven a demostrar por qué ISDIN lleva 50 años a la vanguardia del cuidado de la piel y está presente hoy en más de 50 mercados alrededor del mundo.

ISDIN COVERAGE: el primer maquillaje con triple acción, unifica, protege y rejuvenece

El protagonista absoluto fue ISDIN Coverage, una propuesta revolucionaria que fusiona la protección solar, (SPF 50+), más icónica de ISDIN con los beneficios de una base de maquillaje de media a alta cobertura, que deja tu piel con un acabado uniforme, mate y sin dejar sensación pesada. Una fórmula inteligente y sensorial que responde al deseo de miles de mujeres: proteger la piel sin renunciar a un acabado impecable. Es la evolución del “sun care” hacia un “skin glow seguro”, una tendencia que veremos dominar la próxima temporada. Su fórmula contiene A.G.E. Protect Active, que ayuda a retrasar el proceso de glicación para reducir arrugas y líneas de expresión, y está disponible en 5 para adaptarse al color de la piel.

ISDINCEUTICS RETINAL EYES

Tras el éxito de Retinal Intense, ISDIN amplía su plataforma de retinaldehído con ISDINCEUTICS Retinal Eyes, el sérum bifásico con retinaldehído para el contorno de ojos que ayuda a reparar la piel de forma suave y corrige los cinco signos de la edad: arrugas, bolsas y ojeras, firmeza, luminosidad y fatiga.

Un evento que confirma a ISDIN como líder en innovación

Rodeados de figuras clave del mundo beauty —creadores de contenido, dermatólogos, makeup artists y trendsetters— los asistentes vivieron de primera mano la visión de ISDIN: un cuidado de la piel eficaz, sensorial y sostenido por la ciencia. Su compromiso con la salud, la comunidad y el planeta no es sólo discurso: la marca es el primer laboratorio español certificado como B Corp, un reconocimiento que avala su impacto positivo.

No es casualidad que ISDIN sea considerada por Forbes como una de las empresas líderes en México gracias a su innovación, ni que ostente los sellos Diversity Leading Company, Empowering Women’s Talent y Empresa Saludable. La innovación, en ISDIN, no solo está en sus fórmulas: está en su forma de entender la belleza y el bienestar.

Si algo nos dejó esta experiencia inmersiva es que el futuro del skincare se escribe con texturas inteligentes, ciencia avanzada y una mirada mucho más consciente. Y, sin duda, ISDIN está marcando el ritmo.