¿Eres tu propia jefa o quieres oler como tal? Entonces estos perfumes no te decepcionarán...

Las fragancias hablan mucho de las personas que las usan, pues sus notas olfativas tienen como objetivo contar una historia y remarcar las cualidades de quien las usa. Por eso, las mujeres fuertes, líderes y empoderadas tienen algunos perfumes predilectos que las motivan a conquistar todo lo que tocan, te decimos cuáles son algunos de ellos...

Girls Can Do Anything de Zadig & Voltaire

Avainillado, dulce, arómatico y cálido especiado, así puede ser descrito este adictivo perfume que literalmente huele a “jefa”, según las mujeres que lo usan. Girls Can Do Anything fue lanzado en el 2018 y Quentin Bisch fue la Nariz detrás de esta fragrancia que nunca decepciona gracias a sus noadictivo perfume tas olfativas de pera, naranja, bergamota, flor de azahar del naranjo, haba tonka, nardos, vainilla, helecho, almizcle, clavo de olor, ambroxan y pachulí.

Incanto Charms de Salvatore Ferragamo

Además de que su colorido envase te enamorará, sus acordes afrutados, tropicales y de floral blanco te harán sentir como toda una mujer fuerte y emprendedora. Incanto Charms se lanzó en 2006 y la Nariz detrás de esta fragrancia con notas de maracuyá, madreselva, rosa, jazmín, almizcle y notas amaderada es Beatrice Piquet.

Splendida Magnolia Sensuel de Bvlgari

Para la mujer esplendida, decidida, trabajadora y sensual, se creó esta fragacia de acordes cítricos y florales con notas de flor de azahar del naranjo, magnolia, flor de azahar del naranjo, jazmín, almizcle, vainilla de Tahití y pachulí.

“Este perfume es un todo terreno”, dicen sobre este perfume de Bvulgari.

Mon Paris de Yves Saint Laurent

Fue en el 2016 cuando Olivier Cresp, Harry Fremont y Dora Baghriche crearon esta fragancia cuyos acordes principales son afrutados, dulces y frescos, pues tiene notas de fresa, frambuesa, pera, naranja, naranja tangerina, bergamota de Calabria, calone, peonía, jazmín sambac (sampaguita), jazmín chino, datura y flor de azahar del naranjo, hojas de pachulí de Indonesia, pachulí, almizcle blanco, vainilla, ambroxan, musgo y cedro. Es un perfume ideal para la mujer protagonista y poderosa, que no teme ir por las calles demostrando quién es.

Women de Calvin Klein

Si eres una mujer decidida que persigue sus sueños sin importar qué, esta fragancia de Calvin Klein es ideal para ti. Cuenta con notas olfativas de toronja (pomelo), eucalipto, bergamota, limón, pimienta negra, flor de azahar del naranjo, té, jazmín, magnolia, hediona, frambuesa, cedro, ambroxan, almizcle blanco, cachemira, incienso de olíbano y violeta. Se trata de un perfume cítrico, amaderado y fresco especiado.