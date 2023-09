¿Quieres oler como las mujeres millonarias? Te decimos qué fragancias puedes utilizar

Existe una gran cantidad de perfumes en el mercado y cada temporada las marcas más reconocidas nos sorprenden con nuevos lanzamientos que arrasan con los primeros lugares en ventas. Si bien cada cierto tiempo cambiamos de fragancia para ir ad hoc con la temporada, hay algunas de ellas que perduran sin importar cuánto tiempo pase. Por ejemplo, hay 5 perfumes que están catalogados como los favoritos de las mujeres millonarias, ¿te imaginas cuáles son?

Estos son los 5 perfumes que huelen a millonaria

This is her: Zadig & Voltaire

Con un aroma avainillado, amaderado, dulce, lactónico y cálido especiado, esta fragancia fue creada por Sidonie Lancesseur y Michel Almairac para las mujeres que adoran las esencias dulces al despertar; con notas de crema batida, castaña y pimienta rosa, This is her ha sido descrito por las mujeres como un perfume que huele a “clase alta”.

Black Orchid: Tom Ford

“Exuda clase”, es lo que dicen las mujeres sobre esta fragancia que tiene un aroma a chocolate trufado con un toque floral. Se trata de un perfume sensual y extra lujoso que se caracteriza por sus notas cítricas, amaderadas, de cuero, de especias y de orquídeas negras. Es perfecto para la mujer cosmopolita que siempre está en tendencia.

Loewe Aura White Magnolia

Es un perfume que tiene mucho carácter y fuerza, sin dejar al lado la dulzura. Si te gusta el aroma a algodón de azúcar, entonces esta fragancia es perfecta para ti. Loewe Aura White Magnolia alude a una mujer empoderada y segura de sí misma, que siempre sabe lo que quiere.

OC X Femenine de Clive Christian

Se trata de una de las fragancias preferidas de las mujeres millonarias, debido a su excentricidad y sensualidad. Sus notas de durazno, piña, mandarina, jazmín, rosa, vainilla y cedro de Virgina crean un aroma único que resulta ser magnífico para las mujeres independientes y decididas.

Blue Sapphire de Boadicea

Christian Provenzano creó esta fragancia que se caracteriza por sus notas de limón, manzanilla, azafrán, cempasúchil, jazmín de la India, ámbas y más. Este perfume está inspirado en el misterio y la magnificencia de las reinas. Huele a una mujer poderosa y acaudalada.