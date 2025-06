El poder del color en el vestuario de Mentiras: La Serie

De rosa a verde: destellos de su esencia en cada color

Las tonalidades en esta serie son fundamentales no solo por la década en la que se desarrolla, sino también porque sirven para identificar visualmente a cada personaje, como si el azul o el naranja fuera una parte intrínseca en su vida.

Más allá de lo estético, estos colores funcionan como lenguaje para comunicar los pequeños detalles que las conforman como mujeres. Ayudan a recrear el espíritu vibrante de los ochentas y a complementar a las protagonistas para marcar las diferencias de cada una independientemente de sus personalidades, que se reflejen desde esos trajes a la medida hasta vestidos ceñidos con animal print.

El rosa impecable de Daniela

La historia de Daniela, interpretada por Belinda, definitivamente la podemos ver en sus conjuntos. Desde el traje de Chanel hasta el deslumbrante abrigo rojo en forma de corazón de Yves Saint Laurent. Puede ser dulce, pero a la vez transmite cierto poder contenido, una mujer segura y directa con aquello que quiere. Su estética grita feminidad, atención al detalle, clase y aún cuando estaba rodeada de crisis, ella se veía impecable. Además, muchas de estas piezas eran de la actriz, por lo que es como si el papel hubiera caído como anillo al dedo.

La novicia verde

Diana Bovio le dio vida a Dulce, una mujer inocente, tierna, pero para nada ingenua. Entre faldas largas, suéteres lisos, blusas con cuellos está la incesable búsqueda de una señal pero a la vez de ella misma. Este color es asociado con la esperanza y refleja paz. La elección del verde definitivamente encaja con la historia de una mujer que está preparándose para ser monja pero con el anhelo de amar y experimentar. Es como si esa parte religiosa la pudiéramos ver en la apariencia de Dulce: recatada, sencilla pero sumamente emocional.

Azul eléctrico para la abogada

Yuri es una abogada entonces era inevitable darle el azul, el color de la lógica y la razón. Se podría decir que ella es la más estructurada de las cuatro, entonces no es casualidad que ella se vista así. La mayoría del vestuario que utilizó Regina Blandón al interpretar a Yuri fueron trajes sastre, cortes limpios, y tonos fríos que le dan cierta estabilidad a los demás. Aún en las escenas donde es una adolescente, podemos ver ciertos accesorios con estoperoles que después vemos en los cinturones con los que complementa sus trajes pero sin exagerar ni salirse de un estilo un poco más sobrio.

El naranja ardiente de una secretaria

Lupita es una mezcla entre sensualidad, un estilo dramático pero a la vez atrevido para la época. Mariana Treviño fue quien encarnó a esta protagonista y sin duda es un personaje que no tiene miedo de portar escotes pronunciados, peinados sueltos, vestidos cortos, transparencias y demás accesorios para demostrar esa pasión y energía que la caracteriza.

Ella no esconde lo que siente, cada look se encarga de hacerlo por ella y aunque los demás personajes no la tomen muy en serio, el naranja le da esa atención que nunca la deja desapercibida.

Al final, lo que utiliza cada una es un espejo y un pedazo de su verdad. Cada color, textura y accesorio revela quiénes son Lupita, Daniela, Yuri y Dulce. En una historia donde todas tienen algo que callar, la moda se convierte en el mensajero más honesto de todos.