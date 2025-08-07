Suscríbete
5 cortes en capas que te rejuvenecen

Conoce los mejores cortes de pelo en capas que rejuvenecen y están en tendencia este 2025

August 07, 2025 • 
María Dávalos
cortes-en-capas.png

5 de los mejores cortes en capas que te rejuvenecen

Getty Images

Sabemos que el corte de pelo adecuado puede hacer una gran diferencia en cómo nos vemos y nos sentimos. Lo mejor de todo y que pocas personas saben es que no necesitas un cambio exagerado para lograr renovar tu look. A veces, es más que suficiente con elegir el tipo de capas que enmarcan el rostro, dan movimiento al pelo y suavizan tus rasgos para verte espectacular.

Si estás buscando el corte ideal que rejuvenezca tu rostro y eleve tus looks a otro nivel, aquí te dejamos cinco estilos con capas que están en tendencia y que funcionan perfecto para distintos tipos de rostro.

5 cortes de pelo en capas que rejuvenecen tu rostro

⁠Shullet

shullet.jpg

Pinterest

El shullet es la fusión entre el shag y el mullet, dos cortes icónicos que marcaron los 80 y regresan con fuerza este 2025. Dándote capas marcadas, textura despeinada y un estilo cool sin tanto esfuerzo. Es ideal si buscas algo con personalidad, pero que mantenga esa vibra relajada.

⁠Lob con capas

El lob o long bob no solo es atemporal, también es muy favorecedor, por lo que no es de sorprender que nunca pase de moda, pero este año se reinventa con capas ligeras que dan movimiento sin perder estructura. Es una excelente opción si quieres resaltar tus facciones sin sacrificar longitud.

Capas largas con fleco de cortina

largo-con-fleco-de-cortina.jpg

Pinterest

Este corte combina lo mejor de dos mundos, la elegancia de las capas largas y el marco natural del fleco en cortina. Lo mejor de este tipo de fleco es que ayuda a suavizar la frente, disimular las líneas de expresión y alargar visualmente el rostro.

⁠Corte shaggy

El corte shaggy, como ya habíamos mencionado, es un clásico atemporal que se caracteriza por llevar capas de distintas longitudes y un acabado “despeinado” pero muy chic. Es perfecto para quienes buscan volumen natural, textura y un look relajado pero trendy.

⁠Wispy bangs

whispy-bangs.jpg

Pinterest

Sin duda, uno de los favoritos de la temporada por darnos ese look etéreo y relajado que un flequillo tradicional jamás nos podría ofrecer. La buena noticia de este felco es que, al ser trabajado con poca densidad, se integra suavemente con el resto del corte. Este tipo de fleco rejuvenece al instante porque da luz al rostro y crea un marco delicado sin remarcar tus facciones.

Sea cual sea tu elección, recuerda que uno de los mejores aliados para dar esa apariencia rejuvenecida y femenina siempre serán los cortes en capa. Ya sea largo o corto, siempre aporta cierta luminosidad a tu rostro que tanto tú como los demás notarán al instante.

