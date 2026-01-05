Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Esta tarde, los Critics Choice Awards 2026 funcionaron como algo más que una antesala de los grandes premios. Esta edición dejó una fotografía bastante precisa del momento que atraviesan el cine y la televisión, con historias menos obvias, actuaciones que apuestan por la contención y una industria que empieza a recompensar el riesgo emocional por encima del impacto inmediato.
A diferencia de otras ceremonias donde el consenso suele sentirse predecible, los resultados de este año trazan una conversación interesante. No se trata solo de quién ganó, sino de qué tipo de proyectos están siendo reconocidos. Hay una inclinación clara hacia narrativas complejas, personajes incómodos y producciones que no subestiman al espectador.
Lista completa de los ganadores en los Critics Choice Awards 2026
Los Critics Choice Awards 2026 abrieron la conversación sobre el rumbo del entretenimiento este año y viendo la lista de ganadores, queda claro que el año apenas empieza a mostrar sus verdaderas obsesiones.
Cine
- Mejor Película: One Battle After Another
- Mejor Director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet
- Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi – Frankenstein
- Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan – Weapons
- Mejor Intérprete Joven: Miles Caton – Sinners
- Mejor Guion Original: Sinners – Ryan Coogler
- Mejor Guion Adaptado: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Mejor Fotografía: Train Dreams
- Mejor Diseño de Producción: Frankenstein
- Mejor Edición: F1
- Mejor Canción: “Golden” – KPop Demon Hunters
- Mejor Banda Sonora: Sinners
- Mejor Sonido: F1
Televisión
- Mejor Serie de Drama: The Pitt
- Mejor Actor en Serie de Drama: Noah Wyle – The Pitt
- Mejor Actriz en Serie de Drama: Rhea Seehorn – Pluribus
- Mejor Serie de Comedia: The Studio
- Mejor Actor en Serie de Comedia: Seth Rogen – The Studio
- Mejor Actriz en Serie de Comedia: Jean Smart – Hacks
- Mejor Actor Secundario en Comedia: Ike Barinholtz – The Studio
- Mejor Actriz Secundaria en Comedia: Janelle James – Abbott Elementary
- Mejor Serie Limitada: Adolescence
- Mejor Película Hecha para Televisión: Bridget Jones: Mad About the Boy