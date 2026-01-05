Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Esta tarde, los Critics Choice Awards 2026 funcionaron como algo más que una antesala de los grandes premios. Esta edición dejó una fotografía bastante precisa del momento que atraviesan el cine y la televisión, con historias menos obvias, actuaciones que apuestan por la contención y una industria que empieza a recompensar el riesgo emocional por encima del impacto inmediato.

A diferencia de otras ceremonias donde el consenso suele sentirse predecible, los resultados de este año trazan una conversación interesante. No se trata solo de quién ganó, sino de qué tipo de proyectos están siendo reconocidos. Hay una inclinación clara hacia narrativas complejas, personajes incómodos y producciones que no subestiman al espectador.

Lista completa de los ganadores en los Critics Choice Awards 2026

Los Critics Choice Awards 2026 abrieron la conversación sobre el rumbo del entretenimiento este año y viendo la lista de ganadores, queda claro que el año apenas empieza a mostrar sus verdaderas obsesiones.

Cine

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Director: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Paul Thomas Anderson – Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme

Timothée Chalamet – Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley – Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi – Frankenstein

Jacob Elordi – Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan – Weapons

Amy Madigan – Mejor Intérprete Joven: Miles Caton – Sinners

Miles Caton – Mejor Guion Original: Sinners – Ryan Coogler

– Ryan Coogler Mejor Guion Adaptado: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

– Paul Thomas Anderson Mejor Fotografía: Train Dreams

Mejor Diseño de Producción: Frankenstein

Mejor Edición: F1

Mejor Canción: “Golden” – KPop Demon Hunters

“Golden” – Mejor Banda Sonora: Sinners

Mejor Sonido: F1

Televisión