3 peinados rápidos para cuando no te lavas el pelo (y te harán ver arreglada)

El ‘Sleek Back’ con pinza
Aplica un poco de aceite o gel ligero, peina todo hacia atrás con un cepillo de cerdas cerradas y sujeta con una pinza de garra XL. Es el look oficial de la clean girl y oculta cualquier rastro de oleosidad en la raíz.
La Trenza ‘Loose’ Lateral
Si tienes volumen, una trenza deshecha hacia un lado desvía la atención de la textura del pelo y le da un aire romántico y relajado a tu outfit.
Top knot con un ‘scrunchie’ de seda
El moño alto nunca falla. El truco es dejar dos mechones delgados sueltos al frente para enmarcar la cara y usar un accesorio llamativo que sea el protagonista del look.
Tip Extra
El shampoo en seco es tu mejor amigo, pero el truco está en el timing. No lo apliques justo antes de salir; hazlo antes de empezar a maquillarte. Rocía a unos 20 cm de distancia, deja que el polvo absorba la grasa durante 5 minutos y luego masajea con la yema de tus dedos o cepilla con fuerza. Esto evita que te queden parches blancos y le da un volumen increíble a cualquiera de los tres peinados anteriores.