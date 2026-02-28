3 peinados rápidos para cuando no te lavas el pelo (y te harán ver arreglada)

El ‘Sleek Back’ con pinza

Aplica un poco de aceite o gel ligero, peina todo hacia atrás con un cepillo de cerdas cerradas y sujeta con una pinza de garra XL. Es el look oficial de la clean girl y oculta cualquier rastro de oleosidad en la raíz.

Antoine Rouleau/Getty Images

La Trenza ‘Loose’ Lateral

Si tienes volumen, una trenza deshecha hacia un lado desvía la atención de la textura del pelo y le da un aire romántico y relajado a tu outfit.

SanneBerg/Getty Images

Top knot con un ‘scrunchie’ de seda

El moño alto nunca falla. El truco es dejar dos mechones delgados sueltos al frente para enmarcar la cara y usar un accesorio llamativo que sea el protagonista del look.

JNemchinova/Getty Images

Tip Extra

El shampoo en seco es tu mejor amigo, pero el truco está en el timing. No lo apliques justo antes de salir; hazlo antes de empezar a maquillarte. Rocía a unos 20 cm de distancia, deja que el polvo absorba la grasa durante 5 minutos y luego masajea con la yema de tus dedos o cepilla con fuerza. Esto evita que te queden parches blancos y le da un volumen increíble a cualquiera de los tres peinados anteriores.