Moda y Belleza

3 peinados rápidos para cuando no te lavas el pelo (y te harán ver arreglada)

Domina el look de fin de semana con estos peinados fáciles que ocultan el pelo de segundo día y te hacen lucir espectacular en minutos

Febrero 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
peinados tendencia navidad

Getty Images

El ‘Sleek Back’ con pinza

Aplica un poco de aceite o gel ligero, peina todo hacia atrás con un cepillo de cerdas cerradas y sujeta con una pinza de garra XL. Es el look oficial de la clean girl y oculta cualquier rastro de oleosidad en la raíz.

Mujer con cabello recogido con pinza sleek back

Antoine Rouleau/Getty Images

La Trenza ‘Loose’ Lateral

Si tienes volumen, una trenza deshecha hacia un lado desvía la atención de la textura del pelo y le da un aire romántico y relajado a tu outfit.

Mujer con trenza lateral

SanneBerg/Getty Images

Top knot con un ‘scrunchie’ de seda

El moño alto nunca falla. El truco es dejar dos mechones delgados sueltos al frente para enmarcar la cara y usar un accesorio llamativo que sea el protagonista del look.

Peinado chongo alto

JNemchinova/Getty Images

Tip Extra

El shampoo en seco es tu mejor amigo, pero el truco está en el timing. No lo apliques justo antes de salir; hazlo antes de empezar a maquillarte. Rocía a unos 20 cm de distancia, deja que el polvo absorba la grasa durante 5 minutos y luego masajea con la yema de tus dedos o cepilla con fuerza. Esto evita que te queden parches blancos y le da un volumen increíble a cualquiera de los tres peinados anteriores.

