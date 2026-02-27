¡Las prendas que no te pueden faltar esta temporada de calor y dónde encontrarlas!

Si hablamos de moda en nuestro país, Suburbia entiende a la perfección cómo evoluciona el estilo real de las nuevas generaciones, por eso se ha consolidado como una de las marcas favoritas de los mexicanos. Ahora, da un paso firme hacia adelante con su campaña Primavera–Verano 2026, una propuesta que presenta colección y abre la conversación sobre moda accesible en México.

Su campaña primavera/verano 2026 abarca minimalismo sofisticado, tonos neutros que equilibran la paleta de la temporada y estampados armónicos que dan frescura. Tenemos vestidos de líneas limpias, sets coordinados, pantalones amplios, bermudas estructuradas, blusas fluidas y camisas versátiles para construir un clóset increíble, que funcione para distintos momentos del día. La apuesta está en la variedad de looks y en la facilidad de styling: piezas que se mezclan entre sí y permiten reflejar tu verdadera personalidad.

Moda femenina: frescura que se nota (y se disfruta)

Para ellas, la colección apuesta por vestidos fluidos, jumpsuits, sets coordinados, blusas ligeras y pantalones amplios que funcionan igual de bien de día que de noche. Los materiales ligeros aparecen como texturas clave, dando dimensión, movimiento y un mood relajado que se siente actual y muy combinable. Son piezas pensadas para jugar con capas, accesorios y estilos, sin perder comodidad ni personalidad.

La propuesta no se queda solo ahí. Para ellos , bermudas y pantalones se convierten en aliados perfectos para enfrentar el calor con estilo, manteniendo una estética fresca y moderna. Apostando por modelos que no sean muy ajustados y permitan el paso del aire por las zonas que más suelen guardar el calor.

Y para los más pequeños, la colección infantil integra siluetas cómodas, telas frescas y diseños fáciles de combinar, pensados para acompañar su energía sin sacrificar estilo. Podrás encontrar pantalones cortos, vestidos, camisetas de algodón de colores claros, ligeros, amplios y cómodos para la temporada.

Si quieres encontrar tu estilo durante esta temporada, nuestro mejor consejo es que más que seguir reglas, experimentes a través de los colores y las texturas. Busca prendas versátiles, combinaciones posibles y looks que se sienten alcanzables, reales y muy en tendencia.