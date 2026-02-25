5 básicos de primavera directos de la pasarela de Milán que ya tienes en tu clóset

Milán está on fire. La capital de la moda italiana nos está dictando qué será lo más hot para la primavera 2026. Pero antes de que pienses que necesitas un presupuesto de celebridad para lucir las tendencias, te tengo noticias: las pasarelas de esta semana han confirmado que el verdadero lujo está en la reinterpretación de los clásicos.

Los 5 imprescindibles de Milán para tu clóset

El blazer ‘Over-shoulders’

El blazer ya no se usa, se “porta” con siluetas con hombreras marcadas pero en telas ligeras. Desempolva ese blazer estructurado que tienes y úsalo sobre los hombros con un top básico; la clave es la arquitectura, no el peso.

Transparencias sofisticadas

El sheer look sigue más fuerte que nunca. En Milán se propone usar capas transparentes sobre prendas sólidas. Esa blusa de gasa o tul que guardaste para “salir de noche” ahora es un básico de día si la llevas con un bralette elegante o bajo un chaleco de sastre.

El ‘total white’ con textura

El blanco sobre blanco es el uniforme oficial de la primavera milanesa. La clave de esta temporada es mezclar texturas: tus jeans blancos favoritos con una camisa de lino o un suéter de punto ligero. Es minimalismo puro.

Micro-shorts y bermudas de sastre

En primavera las piernas son las protagonistas. Esas bermudas que cortaste o los shorts de tela que usas para el brunch son tendencia absoluta. Combínalos con mocasines y calcetines a la vista para ese look preppy italiano que está en todos lados.

Cinturones XL marcando cintura

La silueta de reloj de arena ha vuelto. No necesitas un vestido nuevo, solo ese cinturón ancho que tienes guardado para darle un toque maximalista. Úsalo sobre blazers, cardigans o vestidos fluidos para darle ese toque de “alta costura” a cualquier outfit básico.

La moda de Milán Fashion Week nos enseña que el estilo es una actitud. Esta primavera, tu mejor accesorio será la confianza con la que portes y mezcles tus clásicos.