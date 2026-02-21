Suscríbete
Moda y Belleza

Guía para dominar el maximalismo en primavera (sin fallar en el intento)

Atrévete a llevar la tendencia maximalista en primavera 2026 con texturas, estampados y toda la actitud de tu propio estilo

Febrero 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer con look maximalista

Christian Vierig/Getty Images

Los looks de primavera no tienen que ser sutiles. Es el momento perfecto para disfrutar y experimentar una nueva época de tu realidad y dejar de ser invisible. Olvida las reglas de “menos es más” y atrévete a llevar tus ideas puestas con ese toque XL que grite seguridad.

Lleva capas ligeras

En un clima tan loco como es el de México, el maximalismo es tu mejor aliado estratégico para sobrevivir al sol y a la lluvia. Mezcla texturas como el lino con accesorios pesados o chalecos estructurados que le den volumen a tu silueta sin sofocarte.

Estampados que rompen (y funcionan)

En 2026 se pierde el miedo a combinar flores con rayas o gráficos. El secreto para no verte disfrazada es mantener una paleta de color base que unifique el caos de los patrones. El look perfecto es aquel que te hace sentir real, increíble y única.

Accesorios con voz propia

collar maximalista

Pinterest

Si te da pena salir a la calle con prendas que llamen de más la atención, empieza por los accesorios: aretes XXL, collares superpuestos y bolsas con texturas vibrantes. Los accesorios son los puntos de exclamación de tu outfit. Un buen par de lentes maximalistas puede ser la máscara perfecta para proteger tu paz mental.

El calzado como declaración de estilo

Olvídate de los tenis blancos básicos; apuesta por plataformas, colores neón o sandalias con aplicaciones metálicas. Un calzado fuerte te da la estabilidad física y emocional que necesitas para caminar con orgullo.

Dominar el maximalismo es aceptar que no buscas la aprobación de los demás, sino el anhelo de sentirte cómoda en tu propia piel y tu propio exceso.

