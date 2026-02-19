Suscríbete
Uñas florales para primavera 2026

Flores mini, acabados glossy y detalles estratégicos que hacen que tu manicura se vea fresca, femenina y lista para la temporada más luminosa del año

Febrero 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
White manicure with red floral print on black background

Marina Migukova/Getty Images/iStockphoto

Hay algo en las flores que, cuando llegan los días más luminosos del año, se vuelve casi inevitable. No hablamos de estampados obvios ni de decoraciones infantiles, sino de pequeños gestos gráficos que convierten la manicura en un punto focal sutil, pero intencional. Esta temporada, las uñas se convierten en lienzo y las flores adoptan nuevas formas: más minimalistas, más estratégicas y, en muchos casos, inesperadamente sofisticadas.

La clave está en el equilibrio. Una base translúcida con una sola flor diminuta cerca de la cutícula puede sentirse tan poderosa como un diseño completo lleno de pétalos en tonos vibrantes. También entran en juego los contrastes: fondos lechosos con margaritas blancas, esmaltes pastel con trazos botánicos finísimos o incluso versiones en relieve que aportan textura sin saturar la mano.

Más allá del diseño, el acabado importa. Uñas cortas y redondeadas potencian un efecto fresco y juvenil, mientras que las almendradas o ligeramente más largas permiten composiciones más elaboradas. El brillo ultralustroso eleva cualquier propuesta, pero un top coat mate puede transformar un motivo floral clásico en algo mucho más editorial.

Las flores en las uñas no son una novedad, pero sí están viviendo una reinterpretación interesante. En lugar de replicar jardines completos, la tendencia apuesta por detalles bien pensados que dialogan con el resto del look: maquillaje ligero, piel luminosa y prendas en tonos suaves o contrastes marcados. La manicura deja de ser complemento para convertirse en acento, uno que anuncia la temporada sin necesidad de palabras.

Rosé Botánico Minimal

Rosa lechoso con micro hojas delicadas, elegante y sutil.

Rosé Botánico Minimal.jpg

Rosé Botánico Minimal

Instagram

Margaritas Limón Sorbete

Amarillo pastel con flores blancas que gritan primavera luminosa.

Margaritas Limón Sorbete.jpg

Margaritas Limón Sorbete

Instagram

Pastel Bloom en Almendra

Base nude con flores multicolor y puntas en tonos suaves.

Pastel Bloom en Almendra.jpg

Pastel Bloom en Almendra

Instagram

Verde Jardín Moderno

Esmalte sólido esmeralda con flores minimal sobre base translúcida.

Verde Jardín Moderno.jpg

Verde Jardín Moderno

Instagram

Blush Floral Translúcido

Nude lechoso con mini flores etéreas y destellos sutiles.

Blush Floral Translúcido.jpg

Blush Floral Translúcido

Instagram

uñas uñas decoradas primavera
Eurídice Aiymet Garavito García
